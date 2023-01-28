شاب يقتل خالته وزوجها لسرقتهما بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على جثمان أحد الأشخاص وزوجته، بعقار كائن بدائرة القسم، وتبين سرقة متعلقاتهما وهي عبارة عن هاتف محمول، ومشغولات ذهبية.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وكشفت جهوده من خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجنى عليها، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأرشد عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.