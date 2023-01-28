عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حطيت منوم فى المشروب.. المتهم بقتل صديقه يعترف بتفاصيل الجريمة

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنصورة ثانى بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثمان (أحد الأشخاص) داخل شقة بعقار كائن بدائرة القسم .

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (صديق المجنى عليه ، وآخر - لأحدهما معلومات جنائية) .

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر أحدهما بأنه نظراً لعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بمسكنه فعقد العزم على سرقته ، وفى سبيل ذلك أعد (2 قرص منوم) وحضر لمحل الواقعة وإستعان بالثانى عقب إفهامه بوجود خلافات بينه والمجنى عليه وأضاف أنه أثناء تواجدهما رفقة المجنى عليه بشقته أعد له الأول مشروب ساخن ووضع به القرصين ولدى إستغراق المجنى عليه فـى النوم تعدى عليه الثانى بالضرب على رأسه بإستخدام قالب من الطوب الحجرى وقطعة خشبية (ألقاهما بأحد المصارف المائية) وإستوليا على المبلغ المالى ، وأرشدا  عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية امن الدقهلية الامن العام قتل جريمة صديق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

مفاجآت كبيرة في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

زيادة الدعم للمواطنين.. بشرى سارة بأرقام الموازنة الجديدة

تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا

ترشيحاتنا

الحق احجز سامسونج Galaxy s23 واحصل على خصم 3000 جنيه

شرط جديد للمشاركة بـ مبادرة إحلال السيارات .. تعرف عليه

معركة شرسة للسيطرة على فوهليدار.. ولقاء روسي أمريكي هام هذا الأسبوع

الداخلية تكشفت حقيقة حدوث إنفجار بخط غاز طبيعى بالشرقية

وزارة البيئة تنظم وتشارك في فعالية بيئية بمتحف القوات الجوية حول "دور الشباب في حماية البيئة .. الطريق ما بعد COP 27 لطلاب كلية الزراعة جامعة الازهر الشريف

حطيت منوم فى المشروب.. المتهم بقتل صديقه يعترف بتفاصيل الجريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

... اليوم العالمي لـ الجذام ..أسباب وأعراض صادمة للمرض

طريقة عمل ساندوتش الشاورما بالجبنة| أحلى من المطاعم

علامات تكشف البيكنج بودر الأصلي من المغشوش

جمال شعبان يكشف عن 10 خطوات للتخلص من الوزن الزائد

فيديو

تحذير عاجل.. الأرصاد تكشف عن حالة طقس اليوم |فيديو

جرام الذهب يسجل أقل من 1500 جنيه واستقرار سعر صرف الدولار.. فيديو

يسبب «فشل كلوي».. نسكافيه مغشوش بالأسواق يثير ضجة على مواقع التواصل|فيديو جراف

الحشيش أبرزها.. تحديات تواجه أسامة نبيه| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ