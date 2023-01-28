حطيت منوم فى المشروب.. المتهم بقتل صديقه يعترف بتفاصيل الجريمة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنصورة ثانى بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثمان (أحد الأشخاص) داخل شقة بعقار كائن بدائرة القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (صديق المجنى عليه ، وآخر - لأحدهما معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر أحدهما بأنه نظراً لعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بمسكنه فعقد العزم على سرقته ، وفى سبيل ذلك أعد (2 قرص منوم) وحضر لمحل الواقعة وإستعان بالثانى عقب إفهامه بوجود خلافات بينه والمجنى عليه وأضاف أنه أثناء تواجدهما رفقة المجنى عليه بشقته أعد له الأول مشروب ساخن ووضع به القرصين ولدى إستغراق المجنى عليه فـى النوم تعدى عليه الثانى بالضرب على رأسه بإستخدام قالب من الطوب الحجرى وقطعة خشبية (ألقاهما بأحد المصارف المائية) وإستوليا على المبلغ المالى ، وأرشدا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.