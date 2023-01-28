أتوبيس مكشوف .. الداخلية تحتفل مع المواطنين وطلبة المدارس بعيد الشرطة.. فيديو

استقبلت المواقع الشرطة المختلفة بالمحافظات طلبة وطالبات المدارس والجامعات للاحتفال معهم بعيد الشرطة الـ ٧١.
قام رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن بمواصلة الإحتفال بعيد الشرطة مع المواطنين بمختلف الشوارع والميادين وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات .
وفى هذه المناسبة أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم لرجال الشرطة ودورهم فى تحقيق رسالة الأمن ، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.
وذلك إحتفالاً بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة وإيماناً من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الإحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين.