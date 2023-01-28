أتوبيس مكشوف .. الداخلية تحتفل مع المواطنين وطلبة المدارس بعيد الشرطة.. فيديو

استقبلت المواقع الشرطة المختلفة بالمحافظات طلبة وطالبات المدارس والجامعات للاحتفال معهم بعيد الشرطة الـ ٧١.

قام رجال ‏الشرطة بكافة مديريات الأمن بمواصلة الإحتفال بعيد الشرطة مع ‏المواطنين بمختلف الشوارع والميادين وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ‏ومستقلى السيارات ‎‏.‏

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وفى هذه المناسبة أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم ‏لرجال الشرطة ودورهم فى تحقيق رسالة الأمن ، وتضحيات الشهداء الأبرار ‏لحفظ الوطن وصون مقدراته.‏

وذلك إحتفالاً بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة وإيماناً من أجهزة وزارة ‏الداخلية بمشاركة الإحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع ‏المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين.