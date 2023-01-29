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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 29-1-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بحسبما اعلنه  البنك المركزي المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 29-1-2023، نحو  29.82 جنيها للشراء و 29.92 جنيها للبيع.

وشهد سعر الدولار  استقرارا في أول تعامل له اليوم دون أي تغيير في معظم البنوك المصرية العاملة داخل السوق المصرية  وذلك لليوم الخامس علي التوالي.

استقرار سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم

حقيقة انخفاض سعر الدولار لـ 26 جنيها..التفاصيل كاملة |فيديو

أعلي سعر 

ووصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه في البنوك حوالي  29,9 جنيها للشراء و 29.94 جنيها للبيع،  مصرف أبوظبي الإسلامي.
 
أقل سعر


بلغ أدني سعر دولار مقابل الجنيه نحو 29.74 جنيها للشراء و 29.84 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، الأهلي المصري، مصر".

متوسط سعر الدولار 


وصل متوسط  سعر دولار في معظم البنوك ليسجل 29.84 جنيها للشراء و 29.94 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الاسلامي، HSBC، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني،، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، الاستثمار العبي، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، بلوم، كريدي أجريكول".

 

ارتفاع الإحتياطي النقدي

وأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، نحو 470 مليون دولار، خلال ديسمبر الماضي، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأظهر البنك المركزي، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي، سجل بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.

واستمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ"860" مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية لمصر، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

البنوك والشمول المالي

وأظهرت تقارير رسمية عن ارتفاع عدد بطاقات الخصم المباشر في يونيو الماضي إلي نحو 23 مليون بطاقة في يونيو الماضي مقابل 21.6 مليون بطاقة في ديسمبر السابق ، بينما سجل إجمالي عدد بطاقات المدفوعة مقدمة  " ميزة" نحو 28.3 مليون بطاقة دفع مقدم في يونيو الساق مقابل 26.1 مليون بطاقة في ديسمبر 2021.

وارتفع عدد بطاقات الإئتمان ATM في يونيو الماضي إلي 4.81 مليون بطاقة مقال 4.5 مليون بطاقة في ديسمبر 2021.


وزاد عدد ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بـ38 بنكا لنحو 21.46 ألف ماكينة صراف آلي ATM مقابل 19.014 ألف ماكينة في ديسمبر 2021.


وزاد عدد نقاط البيع لنحو 188.44 ألف نقطة بيع في يونيو الماضي مقابل 177.35 ألف نقطة بيع.

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