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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية...

قائد أوكلاند سيتي: نتائج الأهلي مع كولر مصدر ضغط عليهم

صدى البلد

تحدث كامرون هويسون قائد فريق أوكلاند سيتي عن مواجهة فريقه ضد الأهلي في كأس العالم للأندية.


قال كامرون هويسون قائد فريق أوكلاند سيتي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عندما تشارك في بطولة كأس العالم للأندية عندها تعلم انك ستلاعب مستوى عالي من الفرق واللاعبين ونحن سعداء بوجودنا هنا ونحن في المعسكر لدينا إيمان كبير ونعلم أننا وضعنا قدم علي الطريق الصحيح وبالفعل في الطريق ونتطلع للمواجهة والتحدي".

وأضاف فريق أوكلاند سيتي: "لقد نظرنا علي نتائج مارسيل كولر مع النادي الأهلي فم لم يهزموا هذا الموسم وهذا سيشكل ضغط عليهم، ونحن في غاية الهدوء وأعددنا أنفسنا في معسكرات قبل المجيء واللاعبون جاهزون للعب ونعلم أنها ستكون مباراة صعبة"..


وواصل: "إنهم يمتلكون لاعبين جيدين في الفريق ولديهم لاعبين كثر منضمين للمنتخب الوطني المصري لذا فالموضوع ليس لاعب واحد ولكن الفريق كله جيد.. نحن سنلتزم بالخطة ونسعى علي تنفيذها ونعلم أننا إذا التزمنا ستكون لدينا أفضلية".

واختتم: "لا أعتقد أن الخطة ستتغير، من جهتنا سنلعب للحفاظ علي الكرة ولكي أكون صريحا فإن الأمور لن تتغير كثيرا، فكما قلت هناك الكثير من اللاعبين الجيدين وكنا نتابعهم لذا سنلعب كرة القدم وستكون هناك خطة لوضع كل لاعب في مكانه.. لذا ستكون هناك تعليمات صارمة من المدير الفني والجهاز للاعبين، علينا نقل هذه التعليمات من الغرفة وتنفيذها بالملعب".

واختتم: "لقد أعددنا معسكر رائع ببرشلونة وكنا هناك لمدة ١٠ أيام وكنا جميعا معا وكانت كرة القدم هي كل شيء لدينا وهو شيء لم يحدث إلا بعد أن تركنا نيوزلندا، لذا يمكن القول أنه من الرائع الالتزام الذي كان عند كل اللاعبين والجهاز والجميع اجتهد في كل شئ للتجهيز لتلك المباراة ضد الأهلي".
 

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