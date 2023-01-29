عشان ماتتفاجأش ..احسب قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بنفسك

قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة طرق للتسهيل على المواطن من أهمها طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وحسابها بنفسك .

أوضحت وزارة الكهرباء، من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، خطوات الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء؛ وطريقة احتساب قيمة فاتورة الكهرباء .

وأشارت وزارة الكهرباء أن هذه الخدمة متاحة لأصحاب العدادات التقليدية الى أن يتم تحويل كل العدادات التقلدية الى مسبوقة الدفع طبقا لاسترايجية الوزارة خلال عدة سنوات.

ويستعرض صدى البلد لقرائه طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطريقة حسابها وهى:

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء



يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بعدة خطوات ،أولها تم من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الرابط التالي:

https://moere.gov.eg/ar/serv2.aspx

ثم اختيار ايقونة "الخدمات" ثم اختيار "الاستعلام عن فواتير الكهرباء"وإدخال رقم السداد المكون من 14 رقمًا.

وهذه الخدمة ضمن خدمات أخرى أطلقتها وزارة الكهرباء عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، والتى تضم عددًا كبيرًا من الخدمات ، مما يساعد فى تقديم عدة خدمات للمشترك دون الحاجة للذهاب للشركة .

كيفية حساب استهلاك الكهرباء



كشفت الوزارة عن طرق حساب استهلاك الكهرباء من خلال الدخول على بوابة "الخدمات" واختيار زر "احسب استهلاكك" من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى:

تتم من خلال اختيار عدد الأيام لحساب الاستهلاك وإدخال عدد الوحدات من كل جهاز.

الخطوة الثانية:

تتم من خلال إدخال عدد ساعات الاستهلاك في اليوم الواحد لهذه الوحدة.

الخطوة الثالثة:

يظهر إجمالي الكيلووات المستخدمة لكل جهاز وفي أسفل الصفحة يظهر إجمالي الاستهلاك لكل الأجهزة.

سعر كيلو الكهرباء طبقًا لشرائح الاستخدام وفقًا لأسعار كل شريحة من شرائح الاستهلاك المنزلي، التي تطبقها الشركة القابضة وإصافة خدمة العملاء الخاصة بكل شريحة والتى تتراوح من جنيه واحد وحتى 40 جنيها .



كما يمكن الدخول على رابط الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، واختيار «نحسبلك كمية الاستهلاك» .

ثم تحديد نوع عداد الكهرباء الخاص بك سواء منزلي أو تجاري للاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

ثم ادخل قراءة العداد الجديد، وقيمة آخر قراءة متواجدة في فاتورة الكهرباء.

ثم سيظهر أمامك قيمة استهلاكك، وإجمالي قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

و أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة أطلقت برنامج «القراءة الموحد» ، والقراءة تكون عبر صورة يتم نقلها إلى مراكز جمع القراءات، كما يمكن المواطن ارسال القراءة عبر المنصة الإلكترونية.