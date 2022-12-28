عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية دفع فاتورة الكهرباء من الموبايل بالفيزا

كيفيه دفع فاتورة
كيفيه دفع فاتورة الكهرباء

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، خدمة كيفية سداد فاتورة الكهرباء، من خلال عدة طرق سهلة وبسيطة كاستخدام الموبايل أو الموقع الالكتروني، ومعرفة الاستهلاك الشهري للكهرباء، والتي وفرته الشركة القابضة للكهرباء، من خلال عدد من المنافذ لأصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية.

 

 دفع فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني

ويمكن سداد قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء، وذلك بعد إجراء عملية الاستعلام من خلال المواقع الخاصة لجميع شركات التوزيع بالمحافظات.

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء


تحصيل فاتورة الكهرباء، من خلال الدخول على موقع وزارة الكهرباء، باتباع الخطوات التالية:-

 اختيار قسم الخدمات

اختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء

اختيار تحديد المحافظة التابع لها عنوان السكن

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء

إدخال بيانات الاسم ورقم العداد الـ 10 أرقام الخاص بفاتورة الكهرباء

اختيار كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء

انتظار نتيجة الاستعلام عن فاتورة سداد الكهرباء

اختيار طرق السداد المختلفة

كيفية سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل

كيفية سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل

كيف توفر فاتورة الكهرباء؟.. 6 حيل لخفض استهلاك الطاقة فى الشتاء

قبل ما يشيلوا العداد.. كيفية سداد فاتورة الكهرباء

كيفية دفع فاتورة الكهرباء بالنت من المنزل

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء بموقع الوزارة

الدخول علي موقع وزارة الكهرباء

 اختيار قسم الخدمات

اختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء

اختيار تحديد المحافظة التابع لها عنوان السكن.

ويتم إدخال بيانات الاسم ورقم العداد الـ 10 أرقام الخاص بفاتورة الكهرباء

 اختيار كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء

انتظار نتيجة الاستعلام عن فاتورة سداد الكهرباء

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء

 


كيفية سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا


يتم سداد فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر لأصحاب العدادات الإلكترونية، من خلال منافذ ماكينات التحصيل الإلكترونية على مستوى المحافظات

 بمكاتب البريد ، ممكن ، ضامن ، البنك الزراعي ، مصاري ، Bee ، أمان  ، وقتي ، تمام ، سداد ، فوري

احذر.. أجهزة داخل منزلك تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء |تعرف عليها

عشان ماتدفعش كتير .. سجل قراءة عدادك واستعلم عن فاتورة الكهرباء بنفسك

كيف توفر فاتورة الكهرباء؟.. 6 حيل لخفض استهلاك الطاقة فى الشتاء

دفع فواتير الكهرباء من الموبيل


أتاحت الشركة القابضة للكهرباء لأصحاب العدادات، سداد فواتير الاستهلاك من خلال محافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة من علي المتاجر الذكية App Store و  Play Store، والتسجيل بالبرامج المختلفة واتباع الخطوات اللازمة للدفع الإلكتروني من الفيزا المربوطة بالموبايل أو المحافظ الالكترونية.

 

استعلام فاتورة الكهرباء دفع فاتورة الكهرباء الفيزا دفع فاتورة الكهرباء فوري دفع فاتورة الكهرباء برقم العداد طريقة تقليل فاتورة الكهرباء دفع فاتورة الكهرباء الموبايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

الإطاحة بسيد عبدالحفيظ.. نجم الأهلي السابق يوجه 3 نصائح هامة لـ الخطيب

المصائب تتوالى.. صدمة قوية من كولر لـ كهربا داخل الأهلي

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

الكلاب طاردتها .. مصرع طبيبة بسكتة قلبية في حدائق الأهرام

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة سارة لـ المقبلين على الزواج

تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-12-2022

موضوعات متعلقة

احذر.. أجهزة داخل منزلك تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء |تعرف عليها

عشان ماتدفعش كتير .. سجل قراءة عدادك واستعلم عن فاتورة الكهرباء بنفسك

كيف توفر فاتورة الكهرباء؟.. 6 حيل لخفض استهلاك الطاقة فى الشتاء

كيفية سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل

كيفية سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل

يحترم البيئة.. سخان مثالي استخدمه ووفر في فاتورة الكهرباء

قبل ما يشيلوا العداد.. كيفية سداد فاتورة الكهرباء

ترشيحاتنا

أهم الأخبار|مفاجآت جديدة في أزمة كهربا والزمالك.. عبدالله السعيد يغازل جماهير الأبيض بصورة جديدة.. وتعرف على طقس الأيام الأخيرة من 2022.. وتصعيد أمني في إسرائيل بسبب نتنياهو

أرقام وكوارث.. 5 أحداث نادرة شهدها البشر في 2022

بتوقيع عزيز الشافعي .. عمرو دياب يستعد لطرح «سنجل»

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

متى تعود أسعار الذهب تحت 1000 جنيه .. الموعد والتفاصيل

موعد مشاركة كهربا في المباريات الرسمية لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش محتاجة فيتامينات.. مشروب خارق يتجاهله الكثيرون يرفع مناعتك ويحارب السرطان

6 أطعمة تحارب السرطان والنوبات القلبية .. شرط مزجها معًا

10 علامات ظهورها في قدمك تكشف عن الإصابة بأمراض كارثية

نعرف بعض من 10 سنين ومدخلتش شقتى..5 صور لطليقة خطيب رهف الشامى

فيديو

كلفتهم 1800 جنيه.. حكاية أول عروسين اعتمدا على شبكة فضة| شاهد

تعديل مناهج المرحلة الإعدادية وصدمة لأهالي طلبة الثانوية

آخر موعد لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهذه هي الشروط

«اتجوزت وأنا صغيرة وعشت أزمة نفسية».. حنان تكشف أسرارًا من حياتها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ