كيفية دفع فاتورة الكهرباء من الموبايل بالفيزا

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، خدمة كيفية سداد فاتورة الكهرباء، من خلال عدة طرق سهلة وبسيطة كاستخدام الموبايل أو الموقع الالكتروني، ومعرفة الاستهلاك الشهري للكهرباء، والتي وفرته الشركة القابضة للكهرباء، من خلال عدد من المنافذ لأصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية.

دفع فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني

ويمكن سداد قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء، وذلك بعد إجراء عملية الاستعلام من خلال المواقع الخاصة لجميع شركات التوزيع بالمحافظات.

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء



تحصيل فاتورة الكهرباء، من خلال الدخول على موقع وزارة الكهرباء، باتباع الخطوات التالية:-

اختيار قسم الخدمات

اختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء

اختيار تحديد المحافظة التابع لها عنوان السكن

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء

إدخال بيانات الاسم ورقم العداد الـ 10 أرقام الخاص بفاتورة الكهرباء

اختيار كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء

انتظار نتيجة الاستعلام عن فاتورة سداد الكهرباء

اختيار طرق السداد المختلفة

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء بموقع الوزارة

الدخول علي موقع وزارة الكهرباء

اختيار قسم الخدمات

اختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء

اختيار تحديد المحافظة التابع لها عنوان السكن.

ويتم إدخال بيانات الاسم ورقم العداد الـ 10 أرقام الخاص بفاتورة الكهرباء

اختيار كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء

انتظار نتيجة الاستعلام عن فاتورة سداد الكهرباء

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء



كيفية سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا



يتم سداد فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر لأصحاب العدادات الإلكترونية، من خلال منافذ ماكينات التحصيل الإلكترونية على مستوى المحافظات

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دفع فواتير الكهرباء من الموبيل



أتاحت الشركة القابضة للكهرباء لأصحاب العدادات، سداد فواتير الاستهلاك من خلال محافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة من علي المتاجر الذكية App Store و Play Store، والتسجيل بالبرامج المختلفة واتباع الخطوات اللازمة للدفع الإلكتروني من الفيزا المربوطة بالموبايل أو المحافظ الالكترونية.