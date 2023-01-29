عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام لعاطل لإدانته بقتل شخصين في المطرية

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بالإعدام شنقا لعاطل متهم بقتل شخصين والشروع في قتل آخر طعنا باستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات سابقة بينهم بمنطقة المطرية.

وكر لترويج الحشيش.. حبس عاطل لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بالمرج

سرقوا كابلات التليفونات|حبس عصابة انتحال صفة موظفي شركة الخطوط الأرضية بمدينة السلام

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا يفيد بمقتل شخصين وإصابة آخر طعنا باستخدام سلاح أبيض بدائرة القسم، وعلىالفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثث لشخصين بهما آثار طعنات نافذة ووجود مصابوتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مشاجرة .. استدعاء شهود العيان في طعن خمسيني ووفاته بالوايلي

لحين الفصل في طلب الرد| تعليق دعوى خلع علا غانم من رجل أعمال

التحريات الأولية

ومن خلال التحريات الأولية بين أن وراء ارتكاب الواقعة هو عاطل يجمعه بالضحايا خلافات سابقة، مما جعله يتجه إلىالمجني عليهم كلا على حدة وتسديد الطعنات القاتلة لهم، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

المطرية جريمة المطرية محكمة جنايات شمال القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ردًا على صفعة «القندوسي».. الزمالك يفاوض لاعبًا مغربيًا في الانتقالات الشتوية

اتخضيت من إيده مكنتش متوقعة.. سيدة ثلاثينية تنهار من المفاجأة| تفاصيل

300 جنيه.. قرار منتظر بـ زيادة الأجور نهاية أبريل 2023| تفاصيل

66 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

جريمة بشعة فى حى الجيزة .. طاردها ولامس المحظور فى جسدها

رد فعل مفاجئ من الكاف بشأن انتقال القندوسي للأهلي

تضحية بمحترف.. تفاصيل جديدة بشأن صفقة مهاجم الأهلي

قرار عاجل من وزير التموين ضد المخابز بسبب صرف الخبز

موضوعات متعلقة

وكر لترويج الحشيش.. حبس عاطل لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بالمرج

سرقوا كابلات التليفونات|حبس عصابة انتحال صفة موظفي شركة الخطوط الأرضية بمدينة السلام

مشاجرة .. استدعاء شهود العيان في طعن خمسيني ووفاته بالوايلي

لحين الفصل في طلب الرد| تعليق دعوى خلع علا غانم من رجل أعمال

كبتاجون وترامادول| حجز راكب في مطار القاهرة حاول تهريب مخدرات للخارج

جرح نافذ بالصدر.. حبس عاطل لاتهامه بـ قتل عامل في السلام

علاقة غير شرعية.. نص شهادة وحيثيات الحكم في جريمة واقعة الريف الأوروبي|خاص

المؤبد لـ 3 عاطلين قتلوا شابا في المرج

ترشيحاتنا

السيسي يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني

عودة فيريرا مدربا وعرض مغري لـ إمام عاشور..مفاجآت داخل الزمالك

تدفق سياحي على سانت كاترين مع بدء إجازة نصف العام الدراسي

حريق بجوار مبنى المدينة الجامعية لطالبات جامعة الأزهر بمدينة نصر|صور

غدر بعمته وجوزها .. تفاصيل صادمة بحادث الإسكندرية

زي أمك.. محمد هنيدي يداعب ماجد الكدواني بهذه الصورة| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب حظر السجائر الاليكترونية يثير الذعر على الفيسبوك

هات فلوس.. طفل يضرب والده وهجوم حاد على الأب| إيه القصة؟

سعر خيالي.. شاهد جاكت محمود العسيلي يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

فين باقي البنطلون.. سمر يسري تتعرض لهجوم ناري بسبب إطلالتها الجريئة

فيديو

ماذا قالت نبيلة مكرم عن ابنها المتهم بقتل شابين في أمريكا؟ فيديوجراف

هل توفي اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد بسبب زوجاته؟ | فيديوجراف

تراجع الدولار ومفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد| تفاصيل

موعد عودة سقوط الأمطار .. تفاصيل حالة الطقس اليوم |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ