الإعدام لعاطل لإدانته بقتل شخصين في المطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بالإعدام شنقا لعاطل متهم بقتل شخصين والشروع في قتل آخر طعنا باستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات سابقة بينهم بمنطقة المطرية.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا يفيد بمقتل شخصين وإصابة آخر طعنا باستخدام سلاح أبيض بدائرة القسم، وعلىالفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثث لشخصين بهما آثار طعنات نافذة ووجود مصابوتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

التحريات الأولية

ومن خلال التحريات الأولية بين أن وراء ارتكاب الواقعة هو عاطل يجمعه بالضحايا خلافات سابقة، مما جعله يتجه إلىالمجني عليهم كلا على حدة وتسديد الطعنات القاتلة لهم، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية