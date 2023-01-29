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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فرح ولا عقيقة..بلوجر شهير تثير الغضب في سبوع طفلها

سبوع بنت حليم وأمل
سبوع بنت حليم وأمل

تداول رواد السوشيال ميديا، صور وفيديوهات خلال عقيقة إيلا ابنة البلوجر الشهير حليم وزوجته أمل سمير.

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وانتشرت العديد من الصور والفيديوهات خلال العقيقة، مما آثارت حالة واسعة من الجدل .

وعلق العديد من المتابعين على العقيقة قائلين “ دي عقيقة ولا فرح” بسبب القاعة الكبيرة التي يقيموا بها العقيقة، والتكاليف الباهظة التي تم إظهارها في الصور والفيديوهات. 

وقامت أمل سمير، بارتداء فستان منفوش باللون الأحمر،  وارتدت ابنتها نفس الفستان أيضا ليظهروا بشكل لافت ومميز.

وقامت أمل سمير وحليم، بإظهار وجه طفلتهم لأول مرة خلال العقيقة، وقاموا بدخول الطفلة داخل عربة سندريلا .

وإليكم صور العقيقة

حليم أمل سمير سبوع ابنة أمل سمير عقيقة ابنة حليم بلوجر

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