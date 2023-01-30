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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يكشف سبب إضفاء السرية على المعلومات المتعلقة بحالة الاقتصاد الروسي

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن المسؤولين المعنيين لديهم كل البيانات اللازمة حول أوضاع روسيا الاقتصادية، لكن وصول جمهور أوسع إليها مقيد بسبب الحرب الهجينة التي يخوضها الغرب ضد روسيا.

وقال دميتري بيسكوف، حسبما نقلت عنه صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد: "هناك حرب هجينة تشن على روسيا، بالإضافة إلى حرب اقتصادية. لذلك، في ظل هذه الظروف، من الطبيعي أن نبقي هذه البيانات سرية".

وتابع: "كل من ينبغي أن يعرفها، وكل من يشارك في عملية صنع السياسة الاقتصادية، لديه إمكانة الوصول إلى كامل البيانات والإحصاءات وما إلى ذلك".

وحسب زعم الصحيفة، فإن هناك مناقشات تجري في دوائر القيادة الروسية حول ما إذا كان ينبغي رفع السرية عن مزيد من المعلومات حول الوضع الاقتصادي في البلاد.

وصعّد الغرب ضغط العقوبات على روسيا على خلفية أحداث أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، مشيرا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

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