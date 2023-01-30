تجارية القليوبية: افتتاح منافذ جديدة لـ«معارض أهلا رمضان» خلال أيام

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن هناك متابعة مستمرة لمعارض «أهلا رمضان»، التي تم افتتاحها خلال الأيام الماضية، في شبرا الخيمة وبنها وطوخ والخانكة والقناطر الخيرية، والتي بلغ عددها 5 معارض، ويتم بيع السلع الغذائية بها بأسعار مخفضة للتسهيل على المواطنين، ورفع المعاناة عن المواطنين.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة، وتجري معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.

وأشار إلى أنه سوف يتم خلال الأيام المقبلة تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطني المحافظة بشكل كبير طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتلبية احتياجات المواطنين لتوفير كافة السلع والمنتجات بالأسواق، موكدا أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة، لم تشهد أي نقص للسلع، ويتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائي، رغم الإقبال وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط.

جدير بالذكر، أنه تم إنشاء 5 معارض "أهلا رمضان"، حتى الآن، في بنها في شارع فريد ندا، وشبرا الخيمة بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، وأيضاً بالخانكة أمام مجلس المدينة، مقام على مساحة 600م2 .