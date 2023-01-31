دخل قومي جديد لمصر بمليارات الدولارات|استخراج أول سبيكة ذهب من منجم إيقات

طرحت الدولة العديد من فرص التنقيب عن المواد التعدينية واستحوذ الذهب على النصيب الأكبر منها.

منجم إيقات

استخراج أول سبيكة ذهب

جاء ذلك في إطار سعي مصر إلى تطوير قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 5% خلال العقدين المقبلين مقارنة بـ0.5% في الوقت الراهن.

ويبرز المعدن الأصفر باعتباره أحد أهم المعالم التعدينية في مصر التي تشير إلى الطبيعة الجيولوجية الغنية للبلاد مع احتواء أراضيها على ثروات، منذ القدماء المصريين.

وكشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، تفاصيل إنتاج أول سبيكة ذهب من منجم إيقات بالصحراء الشرقية؛ والذي تم اكتشافه خلال شهر يونيو 2022.

وقال فرج، خلال مداخلة تليفزيونية، إن مصر يوجد بها 100 منجم؛ أبرزها منجم السُكري الذي يضم 12 مليون أوقية من الذهب، لافتًا إلى أن منجم إيقات يوجد به مليون أوقية من الذهب.

وأضاف الدكتور ناجي فرج، اليوم الإثنين، أن التنقيب عن الذهب من الأدوات الجيدة للدولة؛ وهو واجب قومي، لافتًا إلى وجود أماكن أخرى عامرة بالمعدن الأصفر؛ وهي العملة المعتمدة حول العالم، مشيرًا إلى أن ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب يُعطي قوة للجنيه المصري.

وأوضح فرج، أنه لابُد من أن تكون عمليات استخراج الذهب بأيادي مصرية، مؤكدًا أن خام الذهب موجود ومتوفر في عدة مناطق مصرية؛ وبالشراكة مع الشركات القومية في الاستخراج؛ سيكون لهذا الأمر تأثير جيد على قطاع التنجيم في مصر.

وأضاف أن استخراج الذهب من منجم السكري يساهم في رفع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب إلى 300 طن؛ مما يساهم في رفع قيمة العملة المحلية.

ولفت ناجي فرج، إلى أنه من المفترض استقدام شركات مصرية لاستخراج الذهب من المثلث الذهبي جنوب غرب سفاجا؛ والموجود على مساحة 250 كيلومتر مربع؛ بدلاً من ترك هذه المناطق للتنقيب العشوائي.

منجم إيقات

كشف إيقات التجاري للذهب

ويعد إجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها في عملية الاستكشاف والإنتاج والتنمية تقدر بأكثر من مليار دولار، وذلك بناءً على النتائج الإيجابية التي أظهرتها ألدراسات والأبحاث الجيولوجية فى المنطقة والتي أدت إلى وجود كشف تجاري واعد بالمنطقة.

وتعمل حالياً شركة إيقات بالتعاون مع شركة شلاتين للذهب بتنفيذ تعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بسرعة الغنتهاء من أعمال البنية التحتية وإقامة التسهيلات الأزمة واستكمال منظومة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع خبرات هيئة الثروة المعدنية بقيادة الجيولوجي خالد الششتاوى، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة جهات الدولة بالمنطقة والعمل على تنمية المجتمع المحيط.

وكشف إيقات التجاري للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية تم تحقيقه بجهود مصرية خالصة ويتضمن احتمالات مرتفعة لنسبة استخلاص ذهب الاكتشاف، حيث يبلغ متوسط تركيز الذهب 1.5 جرام فى الطن.

ويعد الكشف الذي تحقق بمنطقة إيقات واعداً، ويبشر بنتائج إيجابية تزيد من إنتاج مصر من الذهب، فى ظل وجود احتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبإجمالى استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار، كما يعد نتاجاً لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب وبذلك تكون إيقات ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة، حيث تعمل حالياً شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.

وسبق أن صرح الجيولوجي أشرف الأمير، رئيس مجلس إدارة شركة “شلاتين للتعدين”، بأن احتياطي الذهب المقدر من منجم "إيقات" للذهب يصل إلى حوالي 1.3 مليون أونصة ذهب بإجمالي استثمارات بلغت 300 مليون دولار.

وأكد الأمير أن شركة منجم إيقات للذهب ثالث شركة في مصر تستخرج الذهب والمعادن المصاحبة، حيث يعمل حاليًا كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول أعلن خلال عام 2020، تحقيق كشف تجاري للذهب بمنطقة إيقات بالصحراء الشرقية، في منطقة امتياز شركة شلاتين، باحتياطي يُقدّر بأكثر من مليون أوقية من الذهب، بإجمالي استثمارات أكثر من مليار دولار على مدار 10 سنوات.

وتشهد أسعار الذهب اليوم الإثنين انخفاضا بحوالي 20 جنيها في التعاملات المسائية لينزل الذهب قرب ادني مستوى له في أكثر من شهر تقريبا، وهبط جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم إلي 1720 جنيها للجرام.