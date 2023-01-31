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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد بالجملة لتناول الجوافة فى الشتاء

فوائد بالجملة لتناول
فوائد بالجملة لتناول الجوافة فى الشتاء

تعتبر الجوافة مهمة جدا في البرد هناك العديد من الفوائد الفريدة لتناول الجوافة في الشتاء، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تحصل من خلالها على جرعة جيدة من فيتامين ج والألياف والبوتاسيوم وما إلى ذلك.

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يبدأ ارتفاع السكر في الدم في الانخفاض
 


تظهر العديد من الأبحاث أن تناول الجوافة يحافظ على السيطرة على نسبة السكر في الدم في البرودة. تتميز أوراقها بخصائص تقضي على مقاومة الأنسولين التي تتحكم في نسبة السكر في الدم وفقا لما نشره موقع هيلثي .

سوف تكون آلة القلب مناسبا
 

القلب مثل الآلة التي تعمل على ضخ الدم. البوتاسيوم ضروري للحفاظ على هذا الأداء الصحيح. تمد الجوافة الجسم بكمية جيدة من البوتاسيوم وتوفر أيضًا الألياف التي تساعد على خفض الكوليسترول السيئ ، وفقًا لـ NCBI . لهذا يجب تناول الجوافة لصحة القلب.

 

سيكون الهضم بطيئًا
 

إذا كنت تعاني من عسر الهضم أو انتفاخ البطن أو الغازات ، فعليك بالتأكيد تناول هذه الفاكهة الخضراء. يوفر تناول الجوافة الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين الهضم وتنقية المعدة بسهولة.

 

علاج السعال والبرد
 

ستندهش من معرفة أن الجوافة تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال هذا الفيتامين يبتعد عن الأمراض الموسمية عن طريق زيادة المناعة إن تناول هذه الفاكهة يقي من أمراض مثل السعال والبرد .

 

تبدأ دهون البطن بالذوبان
 

حتى لو كنت ترغب في إنقاص الوزن ، يمكنك تناول الجوافة دون قلق. تساعد الألياف الموجودة في الجوافة أيضًا في إنقاص الوزن . السعرات الحرارية قليلة جدا في هذا الطعام مما يزيد من نسبة الدهون.

عسر الهضم السعال البطن الغاز البرودة صحة القلب مضادات الأكسدة ​​​​​​​health

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