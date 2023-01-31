قسوة في الكلام.. مرتضى منصور يفتح النار على طارق حامد عقب تصريحاته

رد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات طارق حامد، نجم الفريق السابق والاتحاد السعودي الحالي.



كان طارق حامد قام ببث مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بفيسبوك هاجم خلاله مرتضى منصور، وأوضح فيه تفاصيل وكواليس رحيله عن الزمالك في الصيف الماضي.

وقال مرتضى عبر شاشة قناة الزمالك: «أنا اللي عملت طارق حامد بني آدم ودلوقتي بيشتمني وهو قاعد في السعودية».

وواصل: «طارق حامد طلب 25 مليون حنيه من أجل التجديد لـ الزمالك، وقال لي سأصلي صلاة الاستخارة وأعود عليك، وبعدها فر هاربًا ورحل عن النادي».

وأكمل: «طارق حامد كان قاعد في بادروم عند فرج عامر في إسكندرية، وجالي من نادي سموحة بشبشب ورجله مقشفة».

وأنهى تصريحاته: «لن أترك طارق حامد بعد تطاوله في حقي وكفى ما قاله شوقي السعيد في حقه وفضحه».