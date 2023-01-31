جناح الأزهر بمعرض الكتاب يناقش كتاب "من سنا العشق الإلهي".. الخميس

يناقش جناح الأزهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الخميس المقبل، كتاب ( من سنا العشق الإلهى) للشاعرة مريم توفيق.



ويناقش الكتاب، كل من : الدكتور غانم السعيد أستاذ الأدب والنقد والعميد السابق لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر ، والدكتور أحمد الشرقاوى وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والشاعرة مريم توفيق.



جدير بالذكر أن الشاعرة مريم توفيق، كان لها كتاب سابق ، أشاد به الأزهر الشريف، واستهلت مريم توفيق وقتها كتاب "محبة وسلام" بإهداء للإمام الطيب والبابا فرنسيس تقول فيه: "هذي الديار بالحب تموج، عطف وود وباقات وورد لمحروم الوصال، هنا الأزهر الشريف، العلم والنهج الرشيد والعلماء، يا مقصدي حين أصل الأرحام يا دار الوفاء، هنا الربيع طول العام… الطيب الإمام خير رجاء، درة ووسام، بابا السلام، من الله السلام على الفضلاء الأجلاء، وليبارك الرب الأحبار الكرام”.



ووصفت الشاعرة، فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا فرنسيس برمزي الأخوة والمحبة اللذين أرسيا قواعد السلام للعالم مجددا، ليكونا بمثابة صمام الأمان والاستقرار لكل الشعوب التي تتوق لبناء مستقبلها بسواعد أبنائها دون تمييز، بعد أن حباهما الله تعالى نعم التواصل والقبول وجاذبية الروح والتواضع الشديد، والتي جعلتهما قادرين معا على بناء جسور النور والأمل المنشود.