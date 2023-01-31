البورصة تخسر 29 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الثلاثاء، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.059 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 16446 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 2829 نقطة.

انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 19736 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 6766 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2883 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 4337 نقطة.