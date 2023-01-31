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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بمسابقة "اختر هديتك".. جناح الأزهر يجذب رواد معرض الكتاب.. صور

مسابقة اختر هديتك
مسابقة اختر هديتك بجناح الأزهر

نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (٥٤)، مسابقة يومية بعنوان، "اختر هديتك"،  وذلك على شاشة عرض تفاعلية، بهدف التوعية والتثقيف وإدخال السرور على رواد جناح الأزهر بمعرض الكتاب، وتشجيعهم على البحث والإجابة على مجموعة من الأسئلة الدينية والثقافية والتوعوية التي تناسب الكبار والصغار من زائري جناح الأزهر.

ويشهد جناح الأزهر الشريف توافد كثيف وحماس من قبل زوار معرض الكتاب من جميع الفئات العمرية، من الجنسين، وقد حرص زوار الجناح على المشاركة والإجابة على أسئلة المسابقة، من خلال الشاشات التفاعلية التي خصصها جناح الأزهر منذ بداية أيام المعرض لفعاليات المسابقة، ولعرض مواد فيلمية ووثائقية عن جهود الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر في مساعي السلام  والعيش المشترك ومجابهة الفكر المتطرف، فضلًا عن عرض سير أعلام الأزهر القدامى وفي مقدمتهم إمام الدعاة فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوي.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (54) للعام السابع على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 26 يناير حتى 6 فبراير لعام 2023م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

زوار جناح الأزهر
زوار جناح الأزهر
زوار جناح الأزهر
زوار جناح الأزهر
زوار جناح الأزهر
زوار جناح الأزهر
زوار جناح الأزهر
زوار جناح الأزهر
زوار جناح الأزهر
زوار جناح الأزهر
جناح الأزهر الازهر الشريف مسابقة يومية اختر هديتك شاشة عرض الأسئلة الدينية

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