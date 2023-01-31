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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد موسى يعرض كلمة أبو العينين بمجلس النواب بخصوص دعم المزارعين

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تحدث اليوم فى المجلس وقال إن هناك تحديات تواجه المزارعين، وطالب بأن يكون هناك برامج متطورة.

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أبو العينين يوافق على منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن الأعمال الزراعية وزيادة الدخول

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أحمد موسى: أبو العينين أكد على ضرورة دراسة أسباب تعثر بعض المصانع

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، أن النائب أبو العينين طالب بأن يكون هناك تطوير فى زيادة قيمة المساهمة المالية الإجمالية لمنحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية من أجل الاستمرار فى تحقيق أهدافها فى مجالات زيادة الدخول.

 

وعرض الإعلامي أحمد موسى كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالمجلس وجاء فيها، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب أعلن الموافقة على تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 ، بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بالأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول "أرضي"، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2022.

 

وقال "أبو العينين"، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن الاتفاقية تستهدف 85% من فلاحي مصر، كما تستهدف تحقيق التنمية الريفية، داعيا وزارة الزراعة بأن تضع برامج محددة وواضحة لمثل هذه المنح وأن يتم تسويقها على أرض الواقع ليشعر بها الفلاح.

 

وطالب وكيل مجلس النواب بأن يكون هناك برنامج علمي تكنولوجي للتطبيق لحل المشاكل والتحديات التي قد تعترض المنفذين على أرض الواقع.

 

وطالب النائب محمد أبو العينين بأن يكون هناك تقييم مرحلي لتنفيذ برامج هذه المنح  بما يوضح فكرة  كفاءة الإنفاق، كما طالب بالمزيد من الجهود لتحسين سلالات الحيوانات وترشيد استخدام المياه من خلال برامج عملية، كما طالب أن تضع البرامج التطور التكنولوجي في الحسبان.

 

وتستهدف الاتفاقية المعروضة، زيادة قيمة المساهمة المالية الإجمالية لمنحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية من أجل الاستمرار فى تحقيق أهدافها فى مجالات زيادة الدخول وتوفير فرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر "بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان " ، دلتا النيل القاهرة الكبرى من خلال زيادة الإنتاجية ودمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية، والتركيز على الفجوات و المجالات الجديدة التي لم تنفذ من قبل، بما في ذلك إدخال التقنيات والأصناف الجديدة الإنتاجية البستانية، وإنشاء مراكز تحصيل وأماكن التعبئة، والتخزين البارد، وإدخال تحسينات عامة في عملية ما بعد الحصاد، وتبنى مناهج إدارية للاستفادة الفعالة والمستدامة للأراضي والموارد المائية المحدودة.

 

كما تستهدف زيادة إنتاجية صغار المزارعين و تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة و زيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البستانية والمصنعة، وتعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة، وتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.

محمد أبو العينين مجلس النواب النائب محمد أبو العينين صدى البلد أحمد موسى

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