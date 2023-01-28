عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: أبو العينين أكد على ضرورة دراسة أسباب تعثر بعض المصانع

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب شارك في مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي ، وتحدث عما فعلته الدولة من تطوير في مجال الصناعة .

 

كلمة النائب محمد أبو العينين خلال مناقشة قانون للتنقيب عن البترول بشمال سيناء..فيديو

أبو العينين: إجراءات الرئيس السيسي الإصلاحية ومبادرات الحكومة أنعشت الاستثمار وجعلت مصر سوق واعدة للغاز.. وحان وقت القضاء على البيروقراطية بـ الرقمنة في كافة المجالات

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   أبو العينين تحدث عن افراجات البضائع من الموانئ وأشاد بمنظومة الإفراجات ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"    أبو العينين طرح حل مشاكل المصانع المتعثرة وأكد ضرورة دراسة أسباب تعثر بعض المصانع وحل المشاكل التي تواجههم، وأكد أن المصانع المغلقة ثروة ضائعة على المستثمر والحكومة ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"    أبو العينين تحدث عن الثورة الصناعية الرابعة وأهمية تواجد حوافز كبيرة لجذب الاستثمارات خاصة في مجال التكنولوجيا الصناعية ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"    ابو العينين أكد أن مرونة سعر الصرف تعمل على تشجيع التصدير وتقليل الاستيراد، وأن تثبيت سعر الصرف لفترة طويلة يقلل الصادرات ويزيد الاستيراد ".

 

وأكد النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب، أن المناخ الاستثماري العالمي بدأ ينتعش من جديد، مشيرًا إلى أن الصين على على سبيل المثال بدأت في فتح أسواق جديدة، وبدأنا هنا في مصر نجدا استقرارًا في أسعار الفائدة. 

 

وأضاف وكيل مجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم، أن أسعار الطاقة بدأت أيضًا في الانخفاض تدريجيا، وكل هذه المؤشرات في منتهى الأهمية وتدل على بدء بيئة جديدة للاستثمار وفتح آفاقا جديدة للاقتصاد.

 

وفي بداية كلمته، وجه النائب محمد أبو العينين، الشكر إلى الكاتب الصحفي الكبير الراحل ياسر رزق رئيس مجلس إدارة اخبار اليوم الاسبق قائلا: “ياسر رزق غاب اليوم عن المؤتمر ولكنه هو من أسسه عام ٢٠١٣ عندما دعا إلى المؤتمر الأول منذ١٠ سنوات وحضر هذا المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن من خلال هذا المؤتمر دعمه الكامل للصناعة والاقتصاد ورجال المال والإعلام”.

 

كما توجه بالشكر  لكل فئات المجتمع من حكومة ووزراء ورجال مال وأعمال ورجال الصحافة والإعلام والشعب المصري الذي تحمل كل الأعباء والمخاطر قبل وبعد جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية التي واجهت رجال الأعمال نهاية العام الماضي هي عدم القدرة على التنبؤ إلى اين سيذهب الاقتصاد العالمي.

 

وقال أبو العينين، إنه لولا الإجراءات الإصلاحية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة ممثلة في شخص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لكان الاقتصاد في خبر كان، وبفضل هذه الجهود الحكومية استطعنا كمصريين تصدير الغاز العام الماضي بتكلفة تصل إلى ١٤ مليار دولار وأصبحنا سوقا كبيرة أزيلت منه عقبات كثيرة.

 

واضاف أبو العينين أن المطلوب حاليا هو القضاء على البيروقراطية من أجل النهوض بالاقتصاد والنواحي الاستثمارية وهذا يتحقق من خلال تطبيق الرقمنة في كافة المجالات الحكومية، كما يجب أن نفكر في نوع جديد من الصناعات التكنولوجية وصناعات المستقبل والقيمة المضافة وهذا يحتاج إلى إجراءات وحوافز وضمانات استثمارية لأن الاستثمار أصبح سلعة.

 

وقال أبو العينين: "عندما خرجنا من ثورة ٣٠ يونيو كان الاقتصاد مدمرًا قبل الثورة ولا يوجد أمان، اليوم أصبح هناك أمان وفرص استثمارية ومبادرات حكومية بدأت بالتعويم وبدأنا الحديث عن عملات مختلفة غير  الدولار مثل العملة الصينية وغيرها، مشيرا إلى أن كل ذلك يستوجب حاليًا إنشاء مدن صناعية متخصصة مثل المدينة الصينية شرق السويس، والتوسع أكثر في افريقيا.

 

وانهي ابو العينين كلمته قائلا: "أوعوا تخافوا.. قادرون على النهوض بالاقتصاد والاستثمار.. والقادم افضل بإذن الله".  

أحمد موسى أبو العينين محمد أبو العينين اخبار التوك شو المصانع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص وعاجل .. منتخب الجزائر يصدم الأهلي بشأن أحمد القندوسي

تصرّف من الخطيب مع كهربا قبل كأس العالم للأندية | شاهد

يفضح صفقات كيد النساء.. مرتضى منصور يثير الجدل من جديد |شاهد

هيلعب في المونديال| مفاجأة.. الأهلي يخطف لاعب وفاق سطيف من الزمالك

رسميًا .. أول تعليق من خالد الغندور على انتقال القندوسي للأهلي

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

صدمة مدويه للزمالك| الأهلي يضم القندوسي من وفاق سطيف

إعلامي رياضي: الأهلي يتربص بصفقة الزمالك المنتظرة

ترشيحاتنا

موعد صرف معاشات فبراير 2023

شكر قادة العالم| وزير الخارجية الإسرائيلي يوجّه رسالة لدول عربية.. تفاصيل

اجتماع بعد شهر رمضان 2023 | مفاجأة من القومي للأجور .. فيديو

إسبانيا.. مصادرة 4.5 طن كوكايين على متن سفينة بقيمة 114 مليون دولار

بعد إعلانها الحرب على روسيا.. مطالبات بإقالة وزيرة الخارجية الألمانية

أمين سر التكتل: دمج أعضاء التنسيقية بالنواب والشيوخ في هيئة برلمانية واحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص منتج في السوق.. طعام غير متوقع لعلاج الحموضة

شاهد .. أغرب لوحة فنية هندية مصنوعة من 26 ألف قطعة آيس كريم

لمعرفة المغشوش من الأصلي | سلعة جديدة بعد النسكافيه تحت الاختبار ..صور

طريقة عمل طاجن مكرونة بالدجاج|بمذاق لا يقاوم

فيديو

مش هنسيبها في البرد.. مصري ينقذ سيدة وأطفالها في الكويت بعد طردهم

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ