اطمني على طفلك.. فحوصات هامة أثناء الحمل ومواعيدها

تحتاج المرأة خلال فترة الحمل القيام بالعديد من الفحوصات، وذلك حتى تطمئن على صحتها وصحة جنينيها وتتجنب حدوث التشوهات، والمشاكل الشائعة، وفيما يلي سنقوم بالتطرق إلى أبرز فحوصات الحمل ومواعيدها .

فحوصات الحمل ومواعيدها

ويجب الخضوع بشكل روتيني لفحصين بالموجات فوق الصوتية خلال فترة الحمل، قد يُعرض الطبيب على المرأة الحامل المزيد اعتمادًا على صحة الجنين، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.









وقد يصف الطبيب للمراة الحامل في الموعد الأول بعض المكملات الفيتامينات، والأدية والتي تساعد على تكوين الجنين بشكل جيد، وتعزيز صحة الأم ، ومن أهم هذه الأدوية :

مكملات حمض الفوليك

التغذية والنظام الغذائي ونظافة الغذاء

عوامل نمط الحياة، مثل: التدخين والشرب وتعاطي المخدرات الترويحي



8 أسابيع :

وفي الأسبوع الثامن من الحمل يقوم الطبيب يتم تزويدك بمزيد من المعلومات حول الحمل ، بما في ذلك التغذية والنظام الغذائي وكيف يتطور الطفل، وسيتم تقديم الاختبارات بما في ذلك فحص فقر الدم المنجلي والثلاسيميا قبل 10 أسابيع.



12 أسبوعًا :

غالبًا ما يكون هذا الفحص هو أول فحص يتم تقديمه للمراة الحامل ويسمى أحيانًا فحص التأريخ ويتم تقديمه بعد حوالي 12 أسبوعًا. يقدر تاريخ الولادة بناءً على قياسات الطفل، يمكن أن يشمل هذا الفحصمعرفة ما إذا كان الطفل مصاب بمتلازمة داون.

فحوصات الحمل ومواعيدها



16 أسبوعًا :

في هذا الموعد ، يتم قياس ضغط دمك ، وستتم مناقشة نتائج فحوصات الفحص وسيقوم الطبيب بفحص المرأة الحامل ما إذا كانتِ مصابة بفقر الدم.



20-24 أسبوعًا :

ويدعى هذا فحص منتصف الحمل، هذا هو الفحص الثاني التي ىتقوم بها معظم النساء عادةً في حوالي 20 أسبوعًا ويسمى أحيانًا فحص منتصف الحمل، ويقوم الطبيب بالتحقق من علامات 11 حالة نادرة بما في ذلك الشفة المشقوقة والسنسنة المشقوقة المفتوحة ومتلازمة إدوارد. في هذا الفحص يمكنك معرفة جنس طفلك.



25 أسبوعًا :

وإذا كان هذا هو طفلك الأول ، فقد يستخدم الطبيب شريط قياس لقياس حجم الرحم وقياس ضغط الدم واختبار البول بحثًا عن البروتين.

فحوصات الحمل ومواعيدها



28 أسبوعًا :

ويتم عرض هذا الموعد مع جميع النساء الحوامل. في هذه المرحلة ، سيقيس الطبيب حجم الرحم ، ويقيس ضغط دمك ، ويقدم لك مكملًا من الحديد إذا كنت تعانين من فقر الدم ، ويقدم لك علاج فقر الدم .



31 أسبوعًا :

وفي هذه الفترة النساء اللواتي يلدن طفلهن الأول سيتم قياس الرحم مرة أخرى وقياس ضغط الدم.



34 أسبوعًا :

وفي هذه المرحلة بالإضافة إلى قياس الرحم ، سيخبرك الطبيب أحول الاستعداد للمخاض والولادة ، بما في ذلك الولادة القيصرية.



36 أسبوعًا :

سيتم فحص وضع الطفل مع قياس ضغط الدم وحجم الرحم. سيتم إعطاؤك أيضًا معلومات حول الرضاعة الطبيعية ورعاية المولود الجديد.