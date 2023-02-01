عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رئيس فولكس فاجن يستبعد تخفيض الأسعار لمواجهة تسلا

صدى البلد

تسبب قرار تسلا بخفض أسعار السيارات الكهربائية في حدوث صدمة في الصناعة، لكن فولكس فاجن ليست على وشك الانهيار وتحذو حذوها، هذا وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي أوليفر بلوم الذي استبعد أي تخفيضات في الأسعار لسياراتها الكهربائية أو أي من أسعار العلامات التجارية التابعة لها.

رئيس فولكس فاجن يستبعد تخفيض الأسعار لمواجهة تسلا

في وقت سابق من هذا الأسبوع، استجابت شركة فورد لقرارات تسلا بتخفيض ما يصل إلى 13000 دولار من سعر سيارتي Model 3و Model Y من خلال خفض سعر Mustang Mach-E بما يتراوح بين 600 دولار و 5900 دولار لكن في حديثه إلى مراسلين من شركة فرانكفورتر الألماني ، قال رئيس فولكس فاجن إن هيكل تسعير الشركة سيظل ثابتًا.

 

وقال بلوم للصحيفة "لدينا استراتيجية أسعار واضحة ونعتمد على الموثوقية، نحن نثق بقوة منتجاتنا وعلاماتنا التجارية" وقال إنه يعتقد أن أي علامة تجارية تغير الأسعار صعودًا وهبوطًا ستفقد مصداقيتها ، وأعرب عن قلقه من أن ينتهي الأمر بشركة فولكس فاجن في دوامة هبوط أسعار تؤدي إلى تآكل أرباحها إذا اتبعت منافسيها.

رئيس فولكس فاجن يستبعد تخفيض الأسعار لمواجهة تسلا

قال بلوم إنه يريد فولكس فاجن أن تكون لاعبًا عالميًا رائدًا في السيارات الكهربائية والبرمجيات، ولكن ليس بأي ثمن للشركة، وقال للصحفيين "بالنسبة لي فإن طموحاتنا تتعلق بالمعنى والقيمة المضافة والنمو المربح".

 

حل بلوم محل هربرت دييس الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكس فاجن في الصيف الماضي، بينما استمر أيضًا في منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بورشه، وانتقد بلوم في المقابلة محاولات Diess لتحويل فولكس فاجن "إلى شركة تكنولوجيا"، وكذلك الإطار الزمني غير الواقعي للرئيس السابق لتطوير نظام تشغيل جديد متعدد العلامات التجارية، أجبر التأخير في تطوير البرنامج مجموعة فولكس فاجن على تأخير المنتجات الرئيسية، بما في ذلك Porsche Macan EV ذات الأهمية الكبيرة.

 

تتخلف كل من فورد وفولكس فاجن كثيرًا عن تسلا من حيث عدد السيارات الكهربائية المباعة ، لكن فورد تخطط لزيادة إنتاج موستانج ماك-إي بشكل كبير لسد الفجوة ، وتستعد فولكس فاجن لإطلاق ID.7، منافستها الخاصة لـ Tesla Model 3، والتي تم عرضها بشكل مقنع في معرض CESلهذا الشهر في لاس فيجاس.

موستانج هربرت دييس فولكس فاجن Porsche تسلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

حقك عليا يا أمي.. إبراهيم فايق يرد على هجوم مرتضى منصور

فرج عامر يفجِر مفاجأة قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

داخلنا بلوك وتجردنا من هدومنا..أقوال فتاة الـ 13 عاما: حامل بدون زواج ومبسوطة

انتقال عبد الله السعيد للزمالك.. مفاجأة في اللحظات الأخيرة

صدمة في إدارة الأهلي بسبب اختيارات كولر للاعبين..تفاصيل

مفاجأة.. سافيو اجبر كولر استبعاده من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلى بخصوص البرازيلي سافيو

موضوعات متعلقة

خطوة للإصلاح الشامل.. تحالف جديد يجمع رينو ونيسان

تبدأ من 20 ألف دينار.. 5 سيارات فاخرة في الكويت| صور

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية وتسديدها من المنزل

بداية من 170 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في مصر| صور

الأسباب التي تؤدي لانقلاب السيارة في حالة تساقط الأمطار.. تفاصيل

سعر فولكس فاجن تيرامونت الجديدة في قطر.. صور

هيونداي تستثمر 8.5 مليار دولار في إنشاء مصنع كهربائي.. صور

BMW تكشف عن آخر إصدارات الفئة الخامسة بقوة 625 حصان.. صور

ترشيحاتنا

تحليل دقيق.. دراسة فرنسية تتمكن من كشف طريقة بناء الأهرامات |تفاصيل

أكثر السيارات مبيعاً من تويوتا في السعودية 2022

مرصد القطامية يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين الراغبين في مشاهدة المذنب الأخضر.. اليوم

صيغة للصلاة على النبي لجلب الرزق بسرعة جدا

أم تترك رضيعها وحيدًا بالشاطئ وتذهب لشرب القهوة.. وفعل صادم من الشرطة البولاندية

استطلاع صادم يكشف موقف الأمريكيين من ترشح ترامب وبايدن للرئاسة في 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجربة ومضمونة.. 3 أطعمة تحميك من انسداد الشرايين وارتفاع ضغط الدم

تعبت من المسكنات والأدوية.. 3 حيل مجربة ومضمونة لتخفيف آلام الركبة

بجمبسيوت لافت.. نجوى كرم تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

من أول مليون و650 ألفا.. شاهد أسعار أودي A4 موديل 2023

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ