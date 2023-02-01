تسبب قرار تسلا بخفض أسعار السيارات الكهربائية في حدوث صدمة في الصناعة، لكن فولكس فاجن ليست على وشك الانهيار وتحذو حذوها، هذا وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي أوليفر بلوم الذي استبعد أي تخفيضات في الأسعار لسياراتها الكهربائية أو أي من أسعار العلامات التجارية التابعة لها.

رئيس فولكس فاجن يستبعد تخفيض الأسعار لمواجهة تسلا

في وقت سابق من هذا الأسبوع، استجابت شركة فورد لقرارات تسلا بتخفيض ما يصل إلى 13000 دولار من سعر سيارتي Model 3و Model Y من خلال خفض سعر Mustang Mach-E بما يتراوح بين 600 دولار و 5900 دولار لكن في حديثه إلى مراسلين من شركة فرانكفورتر الألماني ، قال رئيس فولكس فاجن إن هيكل تسعير الشركة سيظل ثابتًا.

وقال بلوم للصحيفة "لدينا استراتيجية أسعار واضحة ونعتمد على الموثوقية، نحن نثق بقوة منتجاتنا وعلاماتنا التجارية" وقال إنه يعتقد أن أي علامة تجارية تغير الأسعار صعودًا وهبوطًا ستفقد مصداقيتها ، وأعرب عن قلقه من أن ينتهي الأمر بشركة فولكس فاجن في دوامة هبوط أسعار تؤدي إلى تآكل أرباحها إذا اتبعت منافسيها.

رئيس فولكس فاجن يستبعد تخفيض الأسعار لمواجهة تسلا

قال بلوم إنه يريد فولكس فاجن أن تكون لاعبًا عالميًا رائدًا في السيارات الكهربائية والبرمجيات، ولكن ليس بأي ثمن للشركة، وقال للصحفيين "بالنسبة لي فإن طموحاتنا تتعلق بالمعنى والقيمة المضافة والنمو المربح".

حل بلوم محل هربرت دييس الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكس فاجن في الصيف الماضي، بينما استمر أيضًا في منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بورشه، وانتقد بلوم في المقابلة محاولات Diess لتحويل فولكس فاجن "إلى شركة تكنولوجيا"، وكذلك الإطار الزمني غير الواقعي للرئيس السابق لتطوير نظام تشغيل جديد متعدد العلامات التجارية، أجبر التأخير في تطوير البرنامج مجموعة فولكس فاجن على تأخير المنتجات الرئيسية، بما في ذلك Porsche Macan EV ذات الأهمية الكبيرة.

تتخلف كل من فورد وفولكس فاجن كثيرًا عن تسلا من حيث عدد السيارات الكهربائية المباعة ، لكن فورد تخطط لزيادة إنتاج موستانج ماك-إي بشكل كبير لسد الفجوة ، وتستعد فولكس فاجن لإطلاق ID.7، منافستها الخاصة لـ Tesla Model 3، والتي تم عرضها بشكل مقنع في معرض CESلهذا الشهر في لاس فيجاس.