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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجملي ارتفع.. أسعار اللحوم اليوم الطازجة والمجمدة في الأسواق

لحوم ظازجة
لحوم ظازجة

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء أول أيام شهر فبراير 2023 تحرك طفيف على مستوى بعض الانواع على رأسها اللحمة الجملي.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 1-2-2023 ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من المنتجات والسلع.

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نستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها والمجمدة، بالإضافة إلى أسعار الكبدة وأيضا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة، 

 قامت الحكومة بطرح كميات كبيرة من اللحوم بأسعار مخفضة بأقل من سعرها بنحو 60 جنيها تقريبا.

سعر اللحمة في معارض أهلا رمضان 

وفي إطار ذلك تم طرح لحوم في معارض أهلا رمضان في جميع المحافظات باسعار مخفضة حيث تراوحت أسعار اللحوم البلدي اليوم بين 140 و 190 جنيها.

أسعار اللحوم البلدي الطازجة بمنافذ وزارة الزراعة

في منافذ وزارة الزراعة سجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة سعر 150 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 200 جنيه، وتتميز هذه اللحوم بأن تربية الماشية تتم داخل مزارع الوزارة.  

 

أما اللحوم المجمدة، يبدأ سعرها من 90 لـ100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم، وسجلت الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم يتراوح سعرها ما بين 110 لـ 135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا

 

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 180 - 220 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 210 و250 جنيها وفقا للقطعية.

سعر اللحم الجملي 

وارتفعت سعر اللحم الجملى إلى 160 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 150 و170 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي 

 تراوحت أسعار الكبدة البلدي بين 200 و220 جنيها، والكبدة الضأن بين 190 و210 جنيهات، والكلاوي والقلب 150 و170 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 150 و180  جنيها.

أسعار عرق التربيانكو

 عرق التربيانكو تراوحت أسعار الكيلو منه بين 200 و250 جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك 180 و200  جنيها للكيلو.

أسعار كباب الـحلة

وسجلت أسعار كباب الحلة ما بين 180 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز  190 و210 جنيها للكيلو. 

سعر اللحمة المجمدة 

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم، وتسجل الكبدة 135 جنيهًا.

 وصلت  اللحم المفروم المجمد إلى 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

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