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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 7462 حكما قضائيا متنوعا فى حملة بالقليوبية

متهمون - صورة أرشيفية
متهمون - صورة أرشيفية

شن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين. 

وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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ضبط 26 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية، واللواء عمرو أبو رية، حكمدار القليوبية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 21 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 21 متهما لـ 10 منهم معلومات جنائية.

كما أسفرت الحملة بقيادة اللواء عبد الفتاح القصاص، نائب حكمدار القليوبية، عن تنفيذ 7462 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 9 قطع سلاح نارى وأبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وجارٍ استمرار الحملات.

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