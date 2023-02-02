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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب ضربة جزاء..التعدي على شاب وإصابته بـ 70 غرزة فى الوجه ببنها|شاهد

المصاب محمد عزت
المصاب محمد عزت

داخل غرفة منزلهم بقرية منشأة دياب بمركز بنها فى القليوبية يرقد محمد عزت تهامى على سريره بسبب بعب كورة القدم بين الحياة والموت ، حيث تعدى شقيقان على المجنى عليه بالأسلحة البيضاء بسبب الخلاف على ضربة جزاء أثناء مبارة كرة قدم.

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المجنى عليه متزوج ولديه طفل 3 سنوات

محمد عزت يعمل بنظام اليومية فى مجال البناء ومتزوج ولديه طفل عمرة لايتعدى 3 سنوات ويعانى من مشاكل صحية ، ويوم أجازته ذهب الى مركز شباب القرية للترفيه ولعب كرة القدم وخلال اللعب تشاجر مع شقيقن بسبب الخلاف على ضربة جزاء وفوجئ بعدها المجنى عليه بالمتهمان يتعديان عليه بالأسلحة البيضاء وتم نقله الى المستشفى واجراء ما يقرب من 70 غرزة فى أماكن متفرقة بجسده.

المتهمان تعديان عليه بسبب ضربة جزاء

وقال المجنى علية فى حديثه لـ صدى البلد إنه أثناء المباراة واللعب في فريق واحد مع أحد المتهمين قمت بتضيع ضربة جزاء فقام المتهم بالتعدي عليا بالسباب والشتائم وعقب المباراة تكرر ذلك ، وعندما خرجنا للشارع نشبت بيني وبينه مشادة تطورت لمشاجرة فقام وشقيقه بالتعدي علي بالضرب بأسلحة بيضاء.
واضافت زوجة المجنى عليه أنها فوجئت عقب المباراة وأثناء قيام زوجها بإحضار احتياجات المنزل وهو يحمل نجله الصغير محمد بمهاجمة شخصان لزوجها وتمزيق وجهه ورقبته وسقوطه على الأرض في احضان طفلهما الصغير غارقا في دمائه ، مؤكده أن زوجها تعرض للموت في مشهد أصاب الطفل الصغير بالصدمة واصابها هى الأخرى.

زوجة المجنى عليه تطالب بحقه

وناشدت الجهات المعنية بالوقوف بجانبها حيث أن زوجها عامل باليومية ونجلها الطفل الصغير مريض بالقلب ويحتاج إلى عملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياته وزوجها طريح الفراش ولا يوجد عائل اخر لهما .

بلاغ للأجهزة الأمنية بالواقعة

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها، يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول شخص يدعى "عزت محمد تهامى" مصاب بـ 7 إصابات شديدة بالوجه والرقبة إدعاء مشاجرة بينه وبين كلا من " م أ م" وشقيقه " ي ا م"، بسبب العتاب على تضييع المجني عليه ضربة جزاء خلال لعب الكرة بملعب مركز شباب منشية دياب ببنها.
وعقب ذلك قام المتهم وشقيقه بإحضار أسلحة بيضاء "كتر" وإصابة المجنى عليه بإصابات مختلفة في الوجه والرقبة، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية وإسعاف المصاب واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة برقم 764جنح مركز بنها.

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