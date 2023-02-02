عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شكوى رسمية.. تطور جديد في أزمة قيد لاعبي الزمالك في اتحاد الكرة

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك قام بتجهيز شكوى رسمية ضد اتحاد كرة القدم، لإرسالها إلى الفيفا بسبب عدم قيد لاعبيه الجدد.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "اتحاد الكرة أكد أنه كشف كل الامور في بيانه الرسمي، والزمالك سيلجأ للفيفا في هذه القضية، والنادي قام بتسريب خطاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عقد اجتماع بين مسئولي الزمالك واتحاد الكرة لتسوية المديونية".

وأضاف: "اتحاد الكرة أكد أنه لا يعرف أي شئ عن الخطاب المُسرب، وأكدوا أنه تم الاتصال بالزمالك كثيرًا، من أجل حل الأمور وديًا، والزمالك قام بتكرار نفس الأمر عند قيد الصفقات الصيفية في أخر لحظة وتم الحصول على شيكات، لذلك رفضنا تكرار نفس الأمر في القيد الشتوي".

وواصل: "الزمالك يجيد (تظبيط الأوراق) وهذا الخطاب لم يرسله النادي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، النادي يواجه أزمات في الوقت الراهن بسبب عدم قيد لاعبيه، وهؤلاء اللاعبين قد يجلسون لنهاية الموسم بدون لعب والأندية مثل أسوان والبنك الأهلي حصلوا على أموالهم، وتم رد بعض الأموال لنادي سموحة لاستعادة شبانة".

وأكمل: "بلحاج انتقل للزمالك معارًا لنهاية الموسم فكيف سيتم تقييمه لشراء عقده، وماذا سيفعل أسامة نبيه أيضًا، وسمعت أن فيريرا سيعود مجددًا رغم إقالته، وبدون الجهاز المعاون، في وجود أسامة نبيه الذي سيحصل على صلاحيات فنية، وصلنا لمرحلة أن هناك كلام لإبرام عقد جديد لفيريرا بدون شرط جزائي، والمدرب لم يدلي بأي تصريحات".

وزاد: "هل يتحمل فريق الزمالك كل هذه الأحداث، وكان الله في عون أسامة نبيه، وسط تلك هذه الأحداث".

الإعلامي محمد شبانة إتحاد كرة القدم الزمالك برنامجه بوكس تو بوكس تظبيط الأوراق الاتحاد المصري لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

متاحة الآن.. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

العاصفة بدأت .. ماذا ينتظر مصر الـ 48 ساعة المقبلة بشأن الطقس؟

رد فعل زوجة فيريرا بعد عودته لـ تدريب الزمالك

خطاب رسمي خلال ساعات | ميدو يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

يا كهربا يا بن اللاعيبة..إبراهيم فايق: الهدف الثالث فى أوكلاند سيتي يتدرس

خالد الغندور يفاجئ جمهور الأهلي بتصرّف لافت قبل مباراة كأس العالم للأندية

مدحت شلبي يفتح النار على سيد عبدالحفيظ والشناوي كلمه السر

ترشيحاتنا

مايا مرسي: مؤسسة فاهم وليدة تمثل طاقة نور للعديد من الأسر بالمجتمع

قرار عاجل من اللجنة الطبية الخاصة بكأس العالم بشأن ديانج وحسين الشحات

مفاجأة صادمة للزمالكاوية.. وسطاء يتدخلون لانتقال أحمد فتوح إلى الأهلي

أمريكا .. بيان عاجل من رئيس مجلس النواب بشأن أزمة سقف الدين

صغرت 20 سنة..أصالة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

مواقيت الصلاة 2 فبراير فى القاهرة والاسكندرية وأسوان ومحافظات مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنع الجسم من امتصاص الحديد..تناول الشاى مع المكسرات يصيبك بهذه الأمراض.. احذرها

خناقة في مباراة كرة سلة داخل مدرسة ابتدائي تنتهي بكارثة.. تفاصيل

يتجاهلها 70% من المرضى.. علامة شائعة لسرطان الأمعاء

أنغام وهاني شاكر وصابر الرباعي.. شاهد 30 صورة لحفل تكريم صوت الأرض

فيديو

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ننشر التفاصيل الكاملة للحادث وعدد الوفيات|تغطية خاصة

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ