شكوى رسمية.. تطور جديد في أزمة قيد لاعبي الزمالك في اتحاد الكرة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك قام بتجهيز شكوى رسمية ضد اتحاد كرة القدم، لإرسالها إلى الفيفا بسبب عدم قيد لاعبيه الجدد.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "اتحاد الكرة أكد أنه كشف كل الامور في بيانه الرسمي، والزمالك سيلجأ للفيفا في هذه القضية، والنادي قام بتسريب خطاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عقد اجتماع بين مسئولي الزمالك واتحاد الكرة لتسوية المديونية".

وأضاف: "اتحاد الكرة أكد أنه لا يعرف أي شئ عن الخطاب المُسرب، وأكدوا أنه تم الاتصال بالزمالك كثيرًا، من أجل حل الأمور وديًا، والزمالك قام بتكرار نفس الأمر عند قيد الصفقات الصيفية في أخر لحظة وتم الحصول على شيكات، لذلك رفضنا تكرار نفس الأمر في القيد الشتوي".

وواصل: "الزمالك يجيد (تظبيط الأوراق) وهذا الخطاب لم يرسله النادي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، النادي يواجه أزمات في الوقت الراهن بسبب عدم قيد لاعبيه، وهؤلاء اللاعبين قد يجلسون لنهاية الموسم بدون لعب والأندية مثل أسوان والبنك الأهلي حصلوا على أموالهم، وتم رد بعض الأموال لنادي سموحة لاستعادة شبانة".

وأكمل: "بلحاج انتقل للزمالك معارًا لنهاية الموسم فكيف سيتم تقييمه لشراء عقده، وماذا سيفعل أسامة نبيه أيضًا، وسمعت أن فيريرا سيعود مجددًا رغم إقالته، وبدون الجهاز المعاون، في وجود أسامة نبيه الذي سيحصل على صلاحيات فنية، وصلنا لمرحلة أن هناك كلام لإبرام عقد جديد لفيريرا بدون شرط جزائي، والمدرب لم يدلي بأي تصريحات".

وزاد: "هل يتحمل فريق الزمالك كل هذه الأحداث، وكان الله في عون أسامة نبيه، وسط تلك هذه الأحداث".