بفستان جريء.. ريهام سعيد تبهر متابعيها من لبنان

تألقت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد، بإطلالة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ريهام سعيد من لبنان بفستان اخضر من الستان، اوف شولدر، وحرصت على تسريحة شعر مرتبة.

روجت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد لـ مسلسلها الجديد" بعد النهاية" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشرت ريهام البوستر التشويقي للمسلسل، وعلقت:" شركة محترمة محمد إبراهيم والاستاذ هاني فتحي ومخرج عبقري الاستاذ وائل فهمي وكاست وكرو في غاية الجمال والرقي ليا الشرف اني كنت معاكو ربنا يوفقنا يارب".