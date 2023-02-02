الولايات المتحدة تعزز تواجدها في الفلبين بأربعة قواعد عسكرية جديدة

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، أن الفلبين وافقت على إقامة 4 قواعد عسكرية أمريكية إضافية على أراضيها ما يزيد العدد إلى 9 مواقع.

وقال وزير الدفاع الأمريكي خلال زيارته إلى الفلبين، إن زيادة عدد القواعد العسكرية الأمريكية على الأراضي الفلبينية يهدف لرفع الاستجابة الفعالة للكوارث والأزمات، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى لإقامة قواعد دائمة في الفلبين بل لمعالجة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وأضاف أوستن، أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن الفلبين صارم، مشيرا إلى أنه ناقش مع مانيلا الإجراءات للتصدي للأنشطة المزعزعة للاستقرار في المياه المحيطة بالفلبين.

وأشار أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أمن الفلبين، وأن واشنطن وافقت على تعزيز الدعم لاحتياجاتنا الدفاعية.

وتايع أوستن: "سنعمل دائما مع الحلفاء للتأكد من وجود قوات ذات مصداقية في المنطقة، وهدفنا دائما زيادة الأمن والاستقرار في المنطقة للتصدي لتهديدات كوريا الشمالية".

وأوضح وزارة الدفاع الأمريكية، أن مجموعة بوينج تفوز بعقد قيمته 1,6 مليار دولار لتزويد صواريخ بالستية بأنظمة توجيه.

وعن أوكرانيا، قال وزير الدفاع الأمريكي: "نبذل ما في وسعنا لمساعدة الجيش الأوكراني ليكون فعالا في المعارك قبل الهجوم المضاد في الربيع"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بردها الموسع وهي جادة في ذلك.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي ردا على إمداد أوكرانيا بطائرات إف-16: "نفعل كل ما بوسعنا لمساعدة كييف لتكون قواتها مؤثرة على الجبهة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة بذلت ما بوسعنا لمساعدة أوكرانيا لتصبح فعالة قبل الهجوم المضاد في الربيع.

كما أمد أوستن أن واشنطن ستقوم بكل ما في وسعها لتحسين القدرات الميدانية لأوكرانيا قبيل الهجوم المتوقع في الربيع المقبل.