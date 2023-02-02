وكيل الأزهر السابق يحذر من التعصب الرياضي: على المصريين المهتمين بالكرة الفرح بفوز الأهلي

أشاد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف سابقا، بالروح الرياضية لجمهور المغرب الذي شجع فريق الأهلي المصري أمس وحقق فوز بثلاثة أهداف دون شيء على فريق أوكلاند سيتي في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم للأندية.

وقال شومان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": يجب على جماهير الكرة تغيير ثقافة التعاطي مع الأحداث، فحين يلعب فريق مصري فعلى المصريين المهتمين بالكرة الفرح بفوزه، ولا يحول إلى مكايدات داخلية،ولذا فالتحية للجماهير المغربية.

ونجح الأهلي في تخطي عقبة أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بالدور ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.