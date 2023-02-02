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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب الجزائر

زلزال الجزائر
زلزال الجزائر

سجل مركز البحث في الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر ، اليوم الخميس، هزة أرضية على الساعة 14:05 في ولاية المدية.

وحدد مركز الهزة بـ 3 كم شمال شرق سيدي نعمان، وبلغت شدتها 3.4 على سلم ريختر. 

وبحسب المركز الجزائري  الهزة الأرضية الثانية بعد الأولى التي سجلت اليوم في اقليم ولاية المدية.

وكانت ذات الولاية قد شهدت في وقت سابق زلزالا، بلغت شدته 4.5 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب مركز البحث في الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، تم تسجيل الهزة الأرضية عند الساعة 14.32 بالتوقيت المحلي.


وحدد مركز الهزة بـ 4 كيلومترات شمال غرب مدينة العمارية بولاية المدية، وبلغت شدتها 4.5 على مقياس ريختر.

زلزال بقوة 3.4 درجة يضرب الجزائر.. تفاصيل

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب ولاية في الجزائر

 

زلزال الجزائر مقياس ريختر هزة أرضية الفيزياء الفلكية

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