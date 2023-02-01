روسيا: الجزائر من بين المتنافسين على الانضمام لـ بريكس

قال وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الجزائر من بين المتنافسين على الانضمام إلى البريكس.

وفي مقابلة مع “آر تي” قال لافروف، إن “عدد هذه طلبات الانضمام إلى “بريكس” يتجاوز العدد الأولي لأعضاء البريكس، أي أكثر من خمسة. والجزائر من بين هذه الدول”.

وأوضح لافروف أن أعضاء “بريكس” اتفقوا بالفعل على الحاجة إلى تطوير مناهج مشتركة لمثل هذه النداءات.

وقال: “كخطوة أولى ، سوف نتفق على المعايير والمعايير والشروط لقبول أعضاء جدد في جمعيتنا”.

وأضاف لافروف: "الجزائر ، بكل صفاتها، واحدة من أبرز المتنافسين علي الانضمام لبريكس”.

وفي نهاية ديسمبر، أعرب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن أمله في الانضمام إلى البريكس في عام 2023.