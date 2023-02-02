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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: نحتاج لإقامة مناطق صناعية فى المحافظات لتوفير فرص عمل

النائب إبراهيم عبد
النائب إبراهيم عبد النظيرعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا فى حاجة إلى تنفيذ مشروعات تتمثل فى إقامة مناطق صناعية فى المحافظات ، بحيث تكون تحت إشراف وزارة الصناعة.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إقامة المناطق الصناعية فى المحافظات ، سيساهم فى توفير فرص عمل ، بالإضافة إلى فتح مجالات التصدير إلى الخارج.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تولي اهتماما كبيرا بقضايا التنمية، وبها تدور عجلة التطوير في الكثير من المجالات بالتعاون مع البنك الدولي.

وأضاف “مدبولي”، خلال مشاركته، فى فعاليات الدورة الثانية لقمة تمويل تنمية البنية التحتية فى إفريقيا، أن تنفيذ المشروعات فى جميع المجالات للوصول لـ التنمية فى أفريقيا، من الأشياء الهامة ومنها الربط النهري بين بحيرة أفريقيا ومصر.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مصر عقدت اجتماعا وزاريا لمناقشة المشروع، وأن الدول الأفريقية تحتاج لـ دعم دولى وقاري.

وأوضح أنه تم إصدار وثيقتين منها مشروع قناة السويس، والاستثمارات لـ جذب الاستثمار، وأن مصر تستعد لـ استقبال الخبرات المختلفة، وتنفيذ مشروعات تتجاوز الـ 100 مليار دولار، رغم الصعوبات التى تواجهها، منوها بأن المشروعات توفر فرص عمل تصل لـ 5 ملايين.

وأكد أن أفريقيا تمتلك خبرات كثيرة، كما أن الشركات لها دور كبير فى مجالات الاستثمارات المحتفلة، ولتخفيف الدين المحلي، ونحن نحتاج لـ الدعم.

مناطق صناعية المحافظات مشروعات وزارة الصناعه رئيس مجلس الوزراء

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