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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مبيض محارة سقط من الطابق السابع في كفر الشيخ

جثة
جثة

لقى مبيض محارة مصرعه إثر سقوطه من الطابق السابع في مدينة كفر الشيخ، بعد أن اختل توازنه أثناء العمل بإحدي العمارات السكنية تحت الإنشاء.

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وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد وصول «ش.ع» 38 سنة، مبيض محارة، مقيم بأبو حمص بمحافظة البحيرة، مستشفى العبور للتأمين الصحي، مصاباً بكسور متعددة واشتباه نزيف بالصدر والبطن والمخ إثر سقوطه من علو، وتوفي متأثراً بإصابته.

وكشف تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة، نزيف داخلي بالمخ والصدر والبطن أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر 31 أحوال قسم أول كفر الشيخ إرفاقاً بالمحضر الأصلى الذي حمل رقم 456 لسنة 2023م، إداري قسم أول كفر الشيخ.

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