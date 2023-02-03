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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجل عمار الشريعي: أكثر شيء يسعدني إني أكون شبه والدي

صدى البلد

حلت الإعلامية ميرفت القفاص زوجة الراحل الموسيقار عمار الشريعي ونجلها المهندس مراد الشريعي، ضيفين علي الإعلامية مني الشاذلي ببرنامج " معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي" للحديث حول أسرار وكواليس من حياة الراحل عمار الشريعي.

وقال المهندس مراد الشريعي، إن أكثر ما يسعده أن يقول له أحد أنت شبه والدك عمار الشريعي وصوتك شبهه، متابعا:"أحيانا بكلم ناس أقارب أو معارف بيقولوا احنا حاسين إننا بنكلم عمار الشريعي، أنا مذاكر كل حاجة عملها الوالد، لكن أكتر حاجة مزعلاني أن معظمها كان بعد وفاته، عمري ما قدرت أسأله عن عمل من أعماله وهو على قيد الحياة، وهو ما حاولش يقحمني في عالم المزيكا سابني على راحتي".

وأوضح:"أغاني مسلسل بابا عبده كنت دايما بغنيها، وكان دايما لو في مواقف أو عاوز يوصلي فكرة معينة، يعملي أغنية، فكنت باخد الحاجة بحب، يعني كنت بخاف من الطيارة، فعمل أغنية (عم يا طيار)، وكان بيقعد يغنيهالي طول الرحلة،

وأضاف:" كان ناس كتير بتسألني كنت بتتعامل ازاي مع بابا وهو مش شايفك؟ أنا كان بالنسبة لي مكنتش باخد بالي، بابا كان بيعمل كل حاجة لوحده، لحد ما بابا قرر إنه يعرفني إن عنده مشكلة في البصر،

ومن جانبها أشارت الإعلامية ميرفت القفاص، إلي أن هناك شبه كبير بين مراد ووالده عمار الشريعي، وأنها تشعر بأن هناك قطعة من عمار الشريعي موجودة في المنزل.

عمار الشريعي منى الشاذلى قناة سى بى سى الموسيقار الإعلامية منى الشاذلي ميرفت القفاص

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