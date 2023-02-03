فيديو نادر.. لحظة ولادة نجل عمار الشريعي

حلت الإعلامية ميرفت القفاص زوجة الراحل الموسيقار عمار الشريعي ونجلها المهندس مراد الشريعي، ضيفين علي الإعلامية مني الشاذلي ببرنامج " معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي" للحديث حول أسرار وكواليس من حياة الراحل عمار الشريعي.

وعرضت الإعلامية مني الشاذلي، فيديو يتضمن لقطات مصورة تعرض لأول مرة للحظة ميلاد ابن الموسيقار الراحل عمار الشريعي علي يده.

وظهر الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وهو يحمل نجله مراد بعد ولادته مباشرة، قائلا:"مراد باشا هذا ابني الكبير، ابوسه منين"، وظل يقبل نجله الوحيد.



وقال الإعلامية ميرفت القفاص، :" أنا أول مرة أشوف الفيديو ده لأني كنت في غرفة العمليات ولكن مراد ابني حول الفيديوهات كلها لديجيتال ولسه محتفظين بيها".