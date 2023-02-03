التعليم الفني: 70% من طلاب المدارس التحقوا بسوق العمل

قال عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إن التعليم الفني في مصر هو الرافد الرئيسي لتطوير سوق العمل في الفترة المقبلة، مؤكدا: "70% من الملتحقين بالمدارس التحقوا بسوق العمل".



أضاف عمرو بصيلة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة CBC، مع الإعلامي جابر القرموطي، أنه تم إنشاء وحدة حديدة من شأنها أن تتابع الطلاب وسبل التحاقهم بسوق العمل بعد التخرج مباشرة.



وأوضح رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أن مصر بها 3 مدارس لصناعة الدواء، وتتاح أمام الطلاب لدخولها، متابعا:" "اليوم نتيح للطلاب الجامعات التكنولوجية والعادية حتى يستطيع الطالب أن يحصل على فرصة عمل بعد التخرج".