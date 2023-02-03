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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد شفائها .. شريهان تدعم إسعاد يونس: أغلى الناس في قلبي

إسعاد يونس
إسعاد يونس

حرصت الفنانة الكبيرة شريهان، على توجيه رسالة للفنانة إسعاد يونس، بعد تعافيها من وعكتها الصحية الأخيرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على “تويتر".

وكتبت شريهان، :"حمدا لله على سلامتك يا أجمل وأغلى الناس في قلبي.. ربي يحفظك ويحميكي ويحرسك بعينه التي لا تغفل أبدا ولا تنام".

فى أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة حرصت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس على طمأنة جمهورها، وذلك خلال تواجدها فى لوكيشن تصوير مسلسل كامل العدد لدينا الشربيني.

وأكدت اسعاد يونس خلال لقائها ببرنامج تريندج على قناة mbc 4، أنها تجاوزت أزمتها الصحية الأخيرة، بدعوات جمهورها وأصدقائها، وتابعت قائلة : الحمد الله محنة وربنا قدرني أعديها والحمد الله.

وعن مشاركتها فى مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني أكدت الفنانة اسعاد يونس أن منتج العمل جمال السنان صديق عزيز عليها وعندما طلبها للظهور فى المسلسل لم تستطع أن ترفض طلبه.

وأكدت أنها سعيدة بفريق عمل المسلسل والذى يشمل عدد كبير من أصدقائها  بداية من المخرج نبيل الحلفاوي مرورا بدينا الشربيني وشريف سلامة وألف عمر وباقى فريق العمل.
 

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اسعاد يونس وفترة العلاج الطبيعي


تخضع الفنانة الكبيرة اسعاد يونس حالياً الى جلسات علاج طبيعي وهو الأمر الاعتيادي بعد خضوعها الى عملية تغيير مفصل . وتجري الفنانة القديرة اسعاد يونس جلسات العلاج الطبيعي حالياً داخل منزلها ، تمهيداً لاستئناف نشاطها الفني خلال الفترة القادمة .

وكانت قد غادرت  النجمة إسعاد يونس المستشفى ، بعد أن خضعت لـ جراحة لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها.

 

اسعاد يونس تتعرض لوعكة صحية 
 

وخضعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس لعملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها.

وكتب المسئولون عن صفحتها الرسمية على فيسبوك:" أجرت صباح اليوم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من علي درج سلم منزلها مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان وتم إجراء الجراحة العاجلة ، وهي الآن في مرحلة التعافي ، طالبين فضلا وليس أمرا الدعاء لها بالشفاء.
 

شريهان الفنانة الكبيرة شريهان اسعاد يونس تويتر MBC قناة mbc 4

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