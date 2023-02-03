عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يفتتح إحدى القرى السياحية ويتفقد التجهيزات النهائية بمستشفى الداخلة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

 افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد استكمالًا لجولته التفقدية بمركز الداخلة لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارية، إحدى القرى السياحية البدوية بمدينة موط بمركز الداخلة المقامة على ربوة على مساحة أكثر من ٥ آلاف متر، يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز.

حيثُ أشاد بمستوى و إطلالة القرية والتي تكشف الطبيعة المحيطة بالربوة، كما تضم غرف وأجنحة للإقامة ومخيمات على الطراز البدوي ومنطقة حدائق مفتوحة وكهف الملح،كما تتيح فرص عمل لعدد من أبناء المركز. متمنيًا للمشروع موسمًا سياحيًا ناجحًا وذلك في إطار جهود المحافظة لتشجيع السياحة البيئية وغيرها من أنواع السياحات التي تشتهر بها المحافظة.

محافظ الوادي الجديد يؤدي صلاة الجمعة بمسجد غرب الموهوب بالداخلة

وفي سياق متصل، تفقد الزملوط أحد مشروعات الأسر المنتجة بقرية بدخلو، والخاص بإنتاج المستحضرات التجميلية والطبيعية من الخامات البيئية، مشيدًا  بتنوع المنتجات التي تشمل ١٣ منتج منها(زيوت - صابون - منتجات للبشرة...) ، بالإضافة إلى جودتها التي تضاهي مثيلاتها بالأسواق مع تميزها بعدم استخدام مواد كيميائية. موجهًا بالتوسع في إقامة منافذ بيع للمنتجات والمشاركة في المعارض التي تُقام داخل وخارج المحافظة.

من ناحية أخرى، تابع المحافظ أعمال التجهيزات النهائية بمستشفى الداخلة الجديد، حيث تم الانتهاء من تركيب شبكة الغازات الطبية وأنظمة التكييف، استعداداََ للافتتاح خلال الفترة المقبلة، موجهًا برفع  كفاءة وتوسعة الطريق المواجه للمستشفى وتنظيم حركة الدخول والخروج وأماكن انتظار السيارات خارجها.

اخبار محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد السياحة المنتج الفترة المقبلة صلاة الجمعة محافظ الوادي الجديد المشروعات التنموية المشروعات افتتاح التجهيزات مستشفي الداخله المشروعات التنموية والخدمية مشروعات التنموية محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ شرط وحيد .. مصير كهربا في مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي غدا

أثارت الجدل وطالبوا بمنعها.. ماذا تعرف عن رقصة المعلاية؟

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يسخر من مشاركة الأهلي بكأس العالم ..مفاجأة بشأن قرار الفيفا لصالح كهربا ..قرار عاجل من الخطيب

أزمة جديدة في الزمالك بسبب شرط فيريرا والسبب أسامة نبيه

تذيع كأس العالم للأندية مجانًا.. مفاجآت عن قناة AEA وترددها الجديد

كان سايق سكران.. مفاجأة صادمة في حادث قتل نجل إيمان البحر درويش لطفل صغير

بعد تجميده .. القصة الكاملة لتورّط برونو سافيو في ضياع صفقة الأهلي

تعطيل عودته للفريق |أزمة في الزمالك بسبب شرط فيريرا

موضوعات متعلقة

صحة الوادي الجديد تختتم فعاليات الدورة التدريبية للفرق التمريضية

ترشيحاتنا

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفي باليوم الرياضي للمملكة على طريقتها الخاصة

طلب غير متوقع لابنة شيرين بسبب والدتها .. ورد فعل صادم منها

العثور على طفلة مفقودة في السعودية بعد شهرين من اختفائها

يضم نجم أياكس .. 13 معلومة عن سياتل الأمريكي منافس الأهلي بمونديال الأندية

كذب وتضليل.. التحقيق مع إيلون ماسك بسبب تكنولوجيا القيادة الذاتية

الإخوة الإنسانية والوئام|كيف واجهت المؤسسات الدينية الكراهية والازدراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وأنت بردان .. نوعان طعام وشراب غير مكلفة للتدفئة سريعًا

أقسم بالله ما خارج.. قصة طبيب أجرى عملية وسط نيران مستشفى النور المحمدي

قبل عيد الحب.. أفكار غير مكلفة لهدايا الرجال

بعد سوريا|لماذا وضع اليونسكو مدينة أوديسا الأوكرانية ضمن مواقع التراث العالمي المهددة؟

فيديو

تيك توكر بريطانية تتسول بـ سرطان كاذب .. وعقوبة رادعة تنتظرها |فيديو

كواليس براءة مودة الأدهم من تهمة الاتجار بالبشر.. فيديو

أجواء شتوية وثلوج اليوم وتحذير من طقس الأحد والاثنين.. فيديو

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة والدولار يتجاوز 30 جنيها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ