محافظ الوادي الجديد يفتتح إحدى القرى السياحية ويتفقد التجهيزات النهائية بمستشفى الداخلة

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد استكمالًا لجولته التفقدية بمركز الداخلة لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارية، إحدى القرى السياحية البدوية بمدينة موط بمركز الداخلة المقامة على ربوة على مساحة أكثر من ٥ آلاف متر، يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز.

حيثُ أشاد بمستوى و إطلالة القرية والتي تكشف الطبيعة المحيطة بالربوة، كما تضم غرف وأجنحة للإقامة ومخيمات على الطراز البدوي ومنطقة حدائق مفتوحة وكهف الملح،كما تتيح فرص عمل لعدد من أبناء المركز. متمنيًا للمشروع موسمًا سياحيًا ناجحًا وذلك في إطار جهود المحافظة لتشجيع السياحة البيئية وغيرها من أنواع السياحات التي تشتهر بها المحافظة.

وفي سياق متصل، تفقد الزملوط أحد مشروعات الأسر المنتجة بقرية بدخلو، والخاص بإنتاج المستحضرات التجميلية والطبيعية من الخامات البيئية، مشيدًا بتنوع المنتجات التي تشمل ١٣ منتج منها(زيوت - صابون - منتجات للبشرة...) ، بالإضافة إلى جودتها التي تضاهي مثيلاتها بالأسواق مع تميزها بعدم استخدام مواد كيميائية. موجهًا بالتوسع في إقامة منافذ بيع للمنتجات والمشاركة في المعارض التي تُقام داخل وخارج المحافظة.

من ناحية أخرى، تابع المحافظ أعمال التجهيزات النهائية بمستشفى الداخلة الجديد، حيث تم الانتهاء من تركيب شبكة الغازات الطبية وأنظمة التكييف، استعداداََ للافتتاح خلال الفترة المقبلة، موجهًا برفع كفاءة وتوسعة الطريق المواجه للمستشفى وتنظيم حركة الدخول والخروج وأماكن انتظار السيارات خارجها.