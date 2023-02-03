تقلبات جوية حادة وظواهر لأول مرة .. مفاجأة من الأرصاد | فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس الأسبوع المقبل، مشيرة إلى تعرض البلاد لموجة جديدة من الطقس السيئ ، وتقلبات جوية حادة.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية المحور، أن الأسبوع القادم يشهد طقسا يستمر فيه انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، لتصل درجات الحرارة يوم الإثنين إلى 17 درجة مئوية على القاهرة الكبرى وسيكون هناك نشاط للرياح".

درجة الحرارة تصل إلى 9

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن : طقس الأسبوع غير مستقر ، و درجة الحرارة ستصل إلى 9 درجات خلال فترات الليل على القاهرة الكبرى، وستكون أجواء شديدة البرودة بالإضافة إلى أن فرص سقوط الأمطار ستزيد على المناطق الساحلية بداية من يوم الأحد القادم وستكون أمطار متوسطة.

وأكملت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن "بداية من يوم الأحد القادم ستكون هناك تقلبات جوية ممثلة في سقوط أمطار ، ونشاط رياح، وانخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية".



