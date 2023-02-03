"غرفة الدواجن": سعر الكتكوت وصل إلى 24 جنيها

تحدث عبد العزيز سيد رئيس الغرفة التجارية لإنتاج الدواجن، عن مشكلة ارتفاع الأسعار التى يعانى منها السوق.

وقال سيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” من تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، أن المشكلة الحقيقة تكمن فى انخفاض نسبة الأمهات المنتجة للكتاكيت، معقبا: "خرج 50% من مربي الأمهات المنتجة من لاسوق".

وأضاف رئيس الغرفة التجارية لإنتاج الدواجن، أن أسعار مدخلات انتاج الدجاج أصبحت مرتفعة للغاية، لافتا إلى أن سعر الكتكوت وصل إلى 24 جنيها بخلاف أسعار الأعلاف.

الاسعار

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء أمس الخميس حوالي 46 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بـ50 جنيها للكيلو، بعد إضافة تكليف النقل وربح التاجر.

واستقرت أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» مسجلة نحو 58 جنيها في المزارع لتصل إلى المستهلك بنحو 62 جنيهًا للكيلو.

أما عن سعر الدواجن البلدي، فوصل سعر الكيلو إلى 75 جنيهًا في الأسواق، واستقرت الدواجن الرومي عند 70 جنيها للكيلو.