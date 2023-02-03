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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2008 يهزم الجونة 2-1 في بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ على ضيفه الجونة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٧ من بطولة الجمهورية.

افتتح صالح موسى التسجيل للأهلي في الدقيقة ١٢، وأضاف بلال عطية الهدف الثاني في الدقيقة ٤٢، قبل أن يسجل الجونة هدف تقليص الفارق في الشوط الثاني.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٨» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف صنديد.

الدفاع: مهند أيمن - حسن شريف - حمزة الدجوي - حسن محمد.

الوسط: عمر العدوي - بلال عطية - صالح موسى - عمر عاطف - عبد الرحمن رامي «مانو».

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وشارك محمود حسام بدلًا من حمزة عبد الكريم، وياسين رجب بدلًا من حسن محمد، ويوسف حلمي بدلًا من عمر عاطف، ومحمد صبري شندي بدلًا من حسن شريف، وعمر كمال بدلًا من صالح موسى.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٨» رصيده إلى ٤١ نقطة، من الفوز في ١٣ مباراة، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراتين، حيث فاز على فاركو ٣ - ١، وعلى الجونة ١ - صفر، وتعادل مع فيوتشر ٢ - ٢، وفاز على وادي دجلة ٤ - ٢، وعلى سموحة ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وعلى إنبي ٣ - صفر، وعلى البنك الأهلي ١ - صفر، وتعادل مع المصري ٣ - ٣، وفاز على أسوان ٤ - ١، وعلى الزمالك ٢ - صفر، وعلى غزل المحلة ١ - صفر، وعلى القناة ٢ - ١، وعلى زد ٢ - ١، وخسر أمام فاركو صفر - ١، وفاز على الجونة ٢ - ١، مسجلًا ٣٦ هدفًا مقابل ١٥ هدفًا في مرماه. 

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ ملعب الأهلي بمدينة نصر بطولة الجمهورية صالح موسى يوسف صنديد

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