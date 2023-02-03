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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المفتي: الدار لجأت لأهل الاختصاص من الأطباء في قضايا تغيير الجنس

شوقى علام
شوقى علام

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن أبرز القضايا والمسائل التي لجأت فيها دار الإفتاء إلى أهل العلم، من أجل الاستشارة والحصول على الرأي العلمي للبث في هذه المسائل.

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق: “في دار الإفتاء نسأل أهل العلم في كثير من المسائل التي تحتاج إلى المتخصصين في فروع العلم المختلفة”.

تغيير الجنس

وتابع مفتي الجمهورية أن من أبرز المسائل التي كانت تواجه العلماء والفقهاء قضية “تغيير الجنس” لشخص مولود ليس هو بذكر أو أنثى، وهذه القضية لها العديد من التدعيات المختلفة في الشريعة وأبرزها الميراث.

وأوضح شوقي علام، أنه يجب التوقف على نوع هذا الجنس حتى لا يؤرق العلماء في توزيع الميراث.

وأشار مفتى الجمهورية، إلى أن الاستناد في مثل هذه القضايا إلى الرأي العلمي بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ويكون دور المفتي هنا لما جاء به اختصاص الطبيب.

مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام دار الإفتاء شوقي علام الأطباء

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