توماس جورجسيان: أمريكا لا تحتفي بإسرائيل ومخاوف من التطرف في حكومة نتنياهو

أكد توماس جورجسيان، المتخصص فى الشأن الامريكي، تناول الصحف الأمريكية للتطرف في حكومة نتنياهو، منوهًا بأن هناك أكثر من مقال تم نشره في الصحف الأمريكية تحدثوا عن ما يسمى تعامل إدارة بايدن مع التطرف اليميني في حكومة نتنياهو، بالإضافة إلى تخوف أمريكي من هذا التطرف.

وأشار "جورجسيان"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك جدل ومناقشة حول هذا الأمر، وتفكير في أن هناك خطر من إسرائيل، مؤكدًا أن أمريكا دائمًا ما تطرح فكرة إقامة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وذلك بصرف النظر عن وجود تقبل إسرائيلي أو عدم تقبلها.



وتابع: "الخارجية الأمريكية أصدرت بيانات تحدد علاقة مصر والولايات المتحدة الأمريكية، هناك رغبة في إعلام المجتمع فيما يخص العلاقات الأمريكية المصرية والأمريكية الإسرائيلية"، مؤكدًا أن أمريكا لا تحتفي بإسرائيل وهناك بيانات ضد الحكومة الإسرائيلية.