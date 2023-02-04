البانية بـ 200 جنيه.. أخر أسعار الدواجن والبيض اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم بشكل طفيف لتصل إلى مستويات جديدة في المحلات المختلفة، ولكن تفاوت السعر بين محلات الدواجن حسب المنطقة، حيث سجل كيلو الفراخ البيضاء بين 75 و80 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو البانيه ليتراوح بين 180 و 200 جنيه حسب المنطقة وحسب المحافظة ، والتي من المقرر أن تشهد انخفاضا خلال الأيام المقبلة وذلك على خلفية الافراج عن كميات كبيرة من الأعلاف وخروج دورات جديدة من الفراخ.

أسعار الدواجن اليوم

ويهتم المصريون يوميا بمعرفة أسعار الفراخ في المحلات المختلفة ومنتجاتها ، من أوراك وخلافه وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وأسعار البط اليوم بأنواعه ومنها البلدي.

الفراخ اليوم

وضمن ما يحث عليه الملايين يوميا حول أسعار الدواجن، سعر الدواجن البيضاء “المزارع”، وسعر الدواجن البلدي وكذلك سعر الدواجن الساسو وهي الحمراء.

كما يرغب الكثير في شراء الدواجن الأمهات، وكذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه، وهو البيض البلدي والبيض الأبيض والبيض الأحمر الأكثر انتشارا والمفضل لدى المصريين.

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الافراج عن الأعلاف

وبحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، فإنه تم خلال الفترة الأخيرة الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف التي كانت منتظرة في الموانئ ، ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 25 يناير 2023) 2.291 مليون طن، بقيمة 1.154 مليار دولار.

وعن حجم إنتاج الدواجن في مصر سنويا، فكشفت عنه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، مشيرة إلى أن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج حوالي 14 مليار بيضة سنويا بمختلف أنواعه.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

اسعار الدواجن

الفراخ البيضاء: بين 75-80 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

الدواجن البلدى: بين 88 - 90 جنيهًا للكيلو

الأوراك: بين 85- 90 جنيها للكيلو

البانيه: بين 180- 200 جنيه للكيلو

الرومي: 75-85 جنيها للكيلو

الأمهات البيضاء: 66-67 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

اسعار الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: 20-22 جنيه.

كتكوت ساسو: 16-16.5 جنيه.

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم ضمن أسعار الدواجن

أما عن أسعار كرتونة البيض اليوم فجاءت كالتالي :

-سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 98-99 جنيها في المزرعة و 105 و 108 جنيه للمستهلك حسب المنطقة.

-سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 95-96 جنيها في المزرعة، وبين 100-103 جنيهات للطبق للمستهلك

-سعر البيض كرتونة البلدي بين 110 جنيهات للمستهلك.

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم في السوق المحلية ضمن أسعار الدواجن