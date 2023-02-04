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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها.. شاهد| 10 إطلالات وضعت زينة في مأزق

زينة
زينة

يصادف اليوم 4 فبراير، عيد ميلاد الفنانة زينة والتي أتمت عامها الـ 42، وعلى الرغم من ذلك  لا يبدو عليها كسر حاجز الأربعين عاما ولازالت تحافظ على جمالها.

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وتعتبر زينة من النجمات اللاتي تحرص على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتمايع الأنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

وكشفت صور زينة عن ذوقها الراقي في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الرسمية أو الكاجوال، فهي تحرص دائما على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء.

ويتميز أسلوب زينة في الأزياء بالجرأة في بعض الأحيان، فهي تميل إلي التصميمات الغريبة وغير التقليدية ولكنها مواكبة للموضة وتزيد من جاذبيتها وأناقتها.

وتقوم زينة بتنسيق قطع الإكسسوارات والمجوهرات المميزة التي تزيد من أناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة، بالإضافة إلي أنها تختار تسريحات الشعر وصيحات المكياج المتناسقة معها والتي تبرز جمالها.

 

زينة
زينة
زينة
زينة
زينة
زينة
زينة
زينة
زينة
زينة
زينة
زينة
زينة
زينة
زينة
زينة
زينة
زينة
زينة
زينة
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زينة
زينة
زينة
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