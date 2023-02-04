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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الباز : النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم طوّرت شكلها بمبادرات ومشروعات

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إن  ما يردده البعض حول إلغاء النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم، خطأ، لأن ما قررته إدارة منتدى شباب العالم تطوير شكل النسخة الخامسة وليس إلغاءها.

متابعا: "الفلوس اللى كانت رايحة رعاية للمنتدى هتروح لمبادرات يستفيد منها الشباب".


وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن ادارة منتدى شباب العالم دعت عددا كبيرا من الكتاب والصحفيين والمنظمات لمؤتمر صحفي، وكان الجميع يتأهب إلى إعلان تفاصيل النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم.

وأردف: ""كسبت إنك حافظت على النسخة الخامسة وطورت شكلها وقدمت عددا من المبادرات، لأن الظرف المحلي الناس محتاجة الدعم المالي لأنشطة كتير".


واكمل:"شباب منتدى العالم اجتمعوا وقالوا بدل ما نعمل المنتدى بالشكل التقليدي، ناخد عوائد الرعاية ونطلق عدد من المبادرات تمول من خلال عوائد الرعاية اللى كانت رايحة للمنتدى".
 

منتدى شباب العالم مؤتمر صحفي محمد الباز قناة النهار اخر النهار

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