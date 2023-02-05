القومي للأورام: ارتفاع كبير في نسب الشفاء من خلال العلاج البيولوجي

قال الدكتور محمد عبد المعطي مدير المعهد القومي للأورام، إن اليوم العالمي للسرطان بدأ الاحتفال به عام 2005م، مؤكدًا أنه حصل طفرة كبيرة في طرق اكتشاف الأورام ومعرفة التغيرات الجينية التي تحدث أثناء الإصابة بالأورام، وهو ما أدى إلى اكتشاف العديد من الأدوية والعلاجات

وأضاف عبدالمعطي، خلال مداخلة عبر “زووم” ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الموجهة والعلاجات البيولوجية والمناعية، من الممكن أن تسبب ارتفاع كبير جداً في نسبة الشفاء، وكان ذلك بتكلفة عالية جدًا في تشخيص وعلاج الأورام.

وعن حقيقة زيادة الحالات المصابة بالمرض داخل مصر، أكد أن المعدل في مصر يتناسب مع المعدل العالمي، لكن ما يعطي ايحاء بزيادة عدد الحالات هو دقة التشخيص والاكتشاف المبكر ومعدل بقاء المرضى مع العلاج فترة أطول، كما أن الزيادة في عدد حالات مرضى السرطان في مصر تتناسب مع زيادة السكان فيها.

https://youtu.be/D7n29nLYmP4