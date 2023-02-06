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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. محافظ القليوبية يفتتح معارض أهلا رمضان بشبين وقليوب

سلع غذائية
سلع غذائية

يفتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية اليوم الاثنين، معارض أهلا رمضان بمدينتي قليوب وشبين القناطر.

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ويتم تنظيم تلك المعارض بالتعاون مع كبرى شركات ومصانع الأغذية، وتحتوي تلك المعارض على المنتجات التي يحتاج إليها المواطنين، بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق المحلية. 
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن معارض أهلا رمضان بالقليوبية، منذ انطلاقها حتي الآن، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين مما يخفف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة والذي تقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية. 
وأوضح  رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة، وتجري معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.
وأشار إلى أنه يتم  خلال الأيام المقبلة تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطني المحافظة بشكل كبير طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين لتوفير كافة السلع والمنتجات بالأسواق، موكدا أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة، لم تشهد  أي نقص للسلع، ويتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائي، رغم الإقبال وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط.
ووجه رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، التجار والشركات بضرورة مراعاة نسبة التخفيض والتي تقل عن الأسواق داخل المعارض بالمحافظة هذا العام كمساهمة في رفع المعاناة عن المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

القليوبية الرئيس عبد الفتاح السيسي شبين القناطر وزارة التجارة والصناعة محافظ القليوبية توجيهات الرئيس

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