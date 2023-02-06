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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفريق أسامة ربيع: ملاحقة قضائية للأسماء التي تداولت شائعة بيع قناة السويس

أسامة ربيع
أسامة ربيع


قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه اجتمع أمس الأحد، مع إدارة التخطيط والبحوث بالهيئة والمرشدين، لمناقشة  العمل على جذب المزيد من السفن إلى القناة، وتطرقت المناقشات إلى الشائعات التي واجهت قناة السويس الفترة الأخيرة، وتم الرد على هذه الشائعات في بيان سابق. 


وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن  القناة استطاعت  جذب  أكثر من 2000 سفينة لم تكن تمر من القناة مع أزمة كورونا، وهذا الأمر حدث من خلال تقديم تيسيرات لهذه السفن،  مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على شراء 10 قاطرات جديدة، وتطوير القناة .


ولفت إلى أن الشائعات دائمًا تستهدف المؤسسات الناجحة، مشيرًا إلى أن هيئة قناة السويس ناجحة بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إعداد قناة السويس الجديد التي ساهمت في زيادة دخل قناة السويس،  مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في تحقيق 8 مليار دولار عائد العام الماضي، و802 مليون جنيه الشهر الماضي  بزيادة لم تحدث من قبل. 


ولفت إلى أنه كلف المحامي الدولي خالد أبو بكر بملاحقة الاسماء التي تداولت شائعة بيع قناة السويس لشركة إسرائيلية،  معقبًا: "قناة السويس في وجدان الشعب المصري كله، والهدف من ملاحقة هذه الاسماء ،  قطع كافة الالسنة التي تتحدث عن القناة بالكذب والافتراء".https://youtu.be/-3_26AwO2wI

قناة السويس الرئيس عبد الفتاح السيسي هيئة قناة السويس أزمة كورونا الفريق أسامة ربيع

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