مدير المرصد السوري: 58 بلدة تضررت من الزلزال والوضع كارثي

قال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، اليوم الإثنين:" الوضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، المواطنين السوريين خرجوا إلى الشوارع لكي يبحثوا عن ملاذ آمن".

وطلب مدير المرصد السوري بفتح الحدود مع تركيا والنظام السوري لنقل المصابين، مضيفا أن هناك ما لا يقل عن 58 بلدة ومدينة وقرية تضررت بالزلزال وعدد الضحايا كبير.

وأكد مدير المرصد السوري قائلا:"هناك مباني وأحياء تهدمت بالكامل نتيجة تصدعها لتعرضها لقصف سابق، لا يزال هناك الكثير من العالقين تحت الأنقاض، وهناك مباني جرى إنشاؤها حديثا بطريقة لاتتوافق مع الشروط الهندسية انهارت على رؤوس ساكنيها".

وأوضح عبد الرحمن أن الفرق الطبية غير قادرة على إخراج العالقين من تحت الانقاض، بسبب وجود مئات أو آلاف المنازل التي تهدمت على رؤوس قاطنيها.