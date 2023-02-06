تخطت 200 فعالية.. حصاد أنشطة جناح الطفل بمعرض الكتاب 2023| فيديو

قال مصطفى غنايم ، مسؤول جناح الطفل بمعرض الكتاب ، إن الاقبال على معرض الكتاب في النسخة الحالية فاق التوقعات ، متابعا :" الرهان على وعي القارئ المصري دايما كسبان على الرغم من الاحداث العالمية الاقتصادية " .

وتابع " غنايم " ، عبر لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن تنظيم مثل هذا المعرض الدولي فخر كبير لمصر في ظل هذه الأجواء ، مردفا : ط فعليات الطف في جناح الطفل تخطت 209 فعالية خلال 12 يوما " .

وأردف " غنايم " ، أن جناح الطفل خاص بدور النشر والاصدارات المصري والعربية والمترجمة للطفل ، فضلا عن منطقة الفعاليات الثقافية للطفل ، والورش الانفعالية ، والورش الفنية ، والمسرح .

وأكمل " غنايم " ، أن عدد فعاليات " الحكي " وصلت لـ 51 فعالية حول كتب وأدب ورسوم الأطفال ، و 86 ورشة للفن .